Данный функционал скрыт от пользователей, но его можно активировать редактированием реестра

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Обновления программы предварительной оценки Windows позволяют пользователям «протестировать» будущие функции и приложения до того, как они станут общедоступными. В этих сборках также можно иногда найти дополнительные функции, которые находятся на внутреннем тесте Microsoft.

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Недавно Microsoft выпустила новую сборку Windows 11 для участников Windows Insider Program, Build 25300. Хотя обновление может похвастаться улучшенными живыми субтитрами, а также типичными исправлениями ошибок и улучшениями производительности, оно также получило несколько программ, которые оставались скрытыми от глаз общественности. Эти функции доступны только после редактирования реестра.

Инсайдер Albacore поделился своими выводами в соцсети. Похоже, что программисты Windows тестируют другую версию проводника, а также фотогалерею. Вместо стандартного DirectUI, который Microsoft использовала годами, новые варианты Windows App SDK (WASDK) работают с расширяемым языком разметки приложений (XAML).

Новая фотогалерея WASDK сильно отличается от того, к чему пользователи привыкли в проводнике. Вместо того чтобы перечислять изображения в строках с именами и небольшими превью, изображения в галерее вместо этого отображаются в виде больших миниатюр. Макет похож на приложение «Фотографии», в Windows 11, за исключением того, что оно встроено в проводник.

Говоря о File Explorer, Albacore считает, что Microsoft также планирует интегрировать туда XAML, так как он тестируется в версии WASDK. На данный момент не похоже, что Галерея заменит папку «Изображения», скорее, они будут просто сосуществовать.

Аврам Пилтч из Tom's Hardware задокументировал свой собственный опыт работы со скрытыми приложениями, более подробно, чем Albacore. Пилтч продемонстрировал дополнительные функции, такие как временная шкала, которая позволяет пользователям быстро просматривать изображения за определенный месяц или год.

Функция поиска в новой галерее также была протестирована, и изначально она находила только фотографии из папки OneDrive. Существует кнопка «Местоположения», позволяющая пользователю добавлять дополнительные папки, из которых Галерея будет извлекать изображения. Приятно знать, что Microsoft не бронирует эту функцию за OneDrive, поскольку она находится в той же области на боковой панели проводника.

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В целом, эти изменения выглядят интересно и визуально приятны. Хотя они и доступны, Microsoft по какой-то причине скрыла каждую из этих программ. Следует отметить, что и Albacore, и Piltch испытывали проблемы с производительностью и сбои во время использования нового функционала.