Однако такое изменение приведет к снижению стоимости смартфона, что вполне может устроить большинство пользователей

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Компания OnePlus недавно выпустила в Китае смартфон OnePlus Ace 2. Это же устройство было выпущено на мировой рынок под названием OnePlus 11R. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1. Однако компания готовит ещё одну модель смартфона. Утечка в начале этого месяца показала, что скоро появится OnePlus Ace 2 Dimensity Edition с чипсетом Dimenity 9000.

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Новое сообщение показывает, что OnePlus Ace 2 Dimensity Edition будет запущен в следующем месяце. Утечка принадлежит пользователю DCS из Weibo, который также раскрывает некоторые подробности о грядущем телефоне.

Согласно DCS, Ace 2 Dimensity Edition получит 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772 × 1240 пикселей, пиковой яркостью 1450 нит, 100-процентной цветовой гаммой DCI P3, 1440 Гц высокочастотным затемнением и адаптивной частотой обновления, которая может достигать 120 Гц. В сообщении также упоминается, что Ace 2 Dimensity Edition будет иметь другие камеры, которые будут состоять из 64-мегапиксельного основного датчика OV64M, 8-мегапиксельного датчика Sony IMX355 и 2-мегапиксельной макрокамеры.

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По сравнению с 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX890, 64-мегапиксельная камера Omnivision выглядит заметно хуже. Другие характеристики, по-видимому, остались прежними. Это означает, что устройство, скорее всего, будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч в сочетании с быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью 100 Вт и оболочку ColorOS 13 на базе ОС Android 13. Ожидается, что цена смартфона будет ниже, чем у оригинального OnePlus Ace 2.