Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
В сеть попала информация о смартфонах Xiaomi 13T и Xiaomi 13S
Судя по всему серии Xiaomi 13S ожидать не стоит
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

 Xiaomi глобально представит серию смартфонов Xiaomi 13 на следующей неделе на мероприятии MWC 2023, а Xiaomi 13 Lite также присоединится к Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro на мероприятии по запуску. Однако это не всё, что может предложить компания, так как работает над другими устройствами премиум-класса, и информация о планах Xiaomi в отношении этих потенциальных устройств теперь появилась в Интернете.

реклама

 Как сообщил инсайдер Digital Chat Station, похоже, что в этом году серии Xiaomi 13S может и не быть. Компания выпустила Xiaomi 12S в августе прошлого года, чтобы обновить обычную линейку Xiaomi 12 с помощью значительно улучшенного чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1, а также представить Xiaomi 12S Ultra с его хваленым 1-дюймовым сенсором. Однако в этом году, похоже, все будет иначе.

 По доступной сейчас информации самым топовым смартфоном Xiaomi в этом году будет Xiaomi 13 Ultra, а не Xiaomi 13S Ultra. Упомянутое устройство будет запущено во всем мире, и в сообщениях указано, что он выйдет в апреле или мае. Также маловероятно, что он получит Snapdragon 8 plus Gen 2, поскольку Snapdragon 8 Gen 2 отлично справляется со своей задачей. Таким образом, у Xiaomi, вероятно, практически нет причин обновлять свою флагманскую линейку обновленной серией Xiaomi 13S.

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

 Что касается серии Xiaomi 13T, то она будет запущена во всем мире позже в этом году. Предположительно, одним из телефонов Xiaomi 13T станет переименованный Redmi K60 Extreme Edition. Redmi K60 Extreme Edition будет эксклюзивным для Китая, но появится в Европе как модель Xiaomi 13T. Например, в прошлом году Redmi K50 Extreme Edition также вышел за пределы Китая под названием Xiaomi 12T Pro, хотя при этом его 108-мегапиксельная камера была заменена на 200-мегапиксельную.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #xiaomi 13 #xiaomi 13 pro #xiaomi 12s #xiaomi 13 lite #xiaomi 13 ultra #xiaomi 12s ultra #xiaomi 13s ultra
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Изображение смартфона Tecno Phantom V Fold попало в сеть в преддверии запуска на MWC 2023
В сеть попали реальные изображения планшета Xiaomi Pad 6
Xiaomi в рамках конференции MWC 2023 покажет роботов CyberDog и CyberOne
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти Германии предлагают передать Украине самый мощный танк на планете – Пантера со 130-мм пушкой
30
Россия вынудила американских газовщиков продавать газ себе в убыток
15
Второй построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М отправили на испытания
9
В AMD Ryzen Master найдена опасная уязвимость, новая версия программы уже выпущена
2
Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
17
Польша готова отдать Украине все свои МиГ-29 и F-16
8
Угледар в шаге от штурма, а отношения между защитниками накаляются
14
Евгений Пригожин опроверг заявления Макрона, о принадлежности ЧВК Вагнер к армии России
5
Объявлены системные требования для ПК игры Resident Evil 4 Remake
1
Евгений Пригожин - ЧВК "Вагнер" это частная армия, которая будет действовать по всему миру
8
В России многократно увеличили производство «Кинжалов» – куда полетит самая быстрая в мире ракета
2
Армия России "откалибровала" 383-ий полк беспилотной авиации ВСУ в Хмельницком
5
Huawei снова тестирует процессоры собственной разработки
+
В России увеличивается производство неуловимых гиперзвуковых ракет «Кинжал»
29
Запад устроил парад антироссийских выступлений, только танки Украине всё не везут
1
Эмулятор PlayStation Vita наконец-то выпущен для Android
1
Philips представила 45-дюймовые ультраширокие мониторы с поддержкой USB-C и KVM
+
Lenovo может сократить часть персонала, как и многие другие технологические компании
+
Ubisoft готова к выставке E3 летом
+
Новейший российский транспортный БПЛА "ТРАМП" пройдёт финальные испытания уже в апреле 2023
3

Популярные статьи

Власти Германии просят проходящих обучение украинских танкистов не рисовать свастику на Leopard 2
64
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
18
Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
32
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
7
И еще раз про разгон видеокарт от NVidia
15
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
14
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
20
Киев пожаловался Западу, что Россия "обманывает" ПВО Украины запуская ложные ракеты и воздушные шары
6
ТОП 10 нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз при заработке в интернете
1
Мои впечатления от игры The Sinking City. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Listoman
23:59
У амуде ситуация аховая: 4090ю догнать смогут только в след.поколении, которое должно будет выйти в 24 году, но если это сделать раньше, то отыквление 7xxx серии произойдёт слишком быстро)
AMD обещает более высокую производительность видеокарт с RDNA4 в ближайшем будущем
Антон Глазунов
23:56
Кажется автор расстроился, что танков будет мало…
Для своего весеннего наступления ВСУ получит только 50 танков из 320 обещанных бронемашин
Олег Власов
23:56
В Бахмуте раздают много бесплатного сыра,сражаться за него будут до последнего окраинца.
Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
dmitry07
23:54
"генацид в Бучи" - мальчик, тебе пора в школу, завтра понедельник.
Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
Мuхаa
23:49
Треть населения расии срет в туалетах отдельно от дома на улице, и выясняется что еще треть в комментариях ))))
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
RadeoForce
23:48
угу, ультимативные 8гб видеопамяти
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
Олег Власов
23:44
Правильной дорогой идёте товарищи!
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
Зю
23:35
Всё правильно, нефиг закладывать в GPU миллионы всевозможных блоков и инструкций, которыми 99% пользователей ни разу не воспользуются, по будут переплачивать половину от стоимости.
AMD обещает более высокую производительность видеокарт с RDNA4 в ближайшем будущем
Зю
23:33
Откуда тебе знать про дрова, если фанатики нвидии к амд не прикасаются?
AMD обещает более высокую производительность видеокарт с RDNA4 в ближайшем будущем
Евгений Сом
23:33
Дете безмозглое, все твои посты сплошной бред ребенка 6-ти лет. Сходи что ли в больничку, может найдут какие нибудь мозги )))
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем