Судя по всему серии Xiaomi 13S ожидать не стоит

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Xiaomi глобально представит серию смартфонов Xiaomi 13 на следующей неделе на мероприятии MWC 2023, а Xiaomi 13 Lite также присоединится к Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro на мероприятии по запуску. Однако это не всё, что может предложить компания, так как работает над другими устройствами премиум-класса, и информация о планах Xiaomi в отношении этих потенциальных устройств теперь появилась в Интернете.

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Как сообщил инсайдер Digital Chat Station, похоже, что в этом году серии Xiaomi 13S может и не быть. Компания выпустила Xiaomi 12S в августе прошлого года, чтобы обновить обычную линейку Xiaomi 12 с помощью значительно улучшенного чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1, а также представить Xiaomi 12S Ultra с его хваленым 1-дюймовым сенсором. Однако в этом году, похоже, все будет иначе.

По доступной сейчас информации самым топовым смартфоном Xiaomi в этом году будет Xiaomi 13 Ultra, а не Xiaomi 13S Ultra. Упомянутое устройство будет запущено во всем мире, и в сообщениях указано, что он выйдет в апреле или мае. Также маловероятно, что он получит Snapdragon 8 plus Gen 2, поскольку Snapdragon 8 Gen 2 отлично справляется со своей задачей. Таким образом, у Xiaomi, вероятно, практически нет причин обновлять свою флагманскую линейку обновленной серией Xiaomi 13S.

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Что касается серии Xiaomi 13T, то она будет запущена во всем мире позже в этом году. Предположительно, одним из телефонов Xiaomi 13T станет переименованный Redmi K60 Extreme Edition. Redmi K60 Extreme Edition будет эксклюзивным для Китая, но появится в Европе как модель Xiaomi 13T. Например, в прошлом году Redmi K50 Extreme Edition также вышел за пределы Китая под названием Xiaomi 12T Pro, хотя при этом его 108-мегапиксельная камера была заменена на 200-мегапиксельную.