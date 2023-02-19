Крупный представитель электронной коммерции Flipkart выставил на продажу грядущий ноутбук Infinix Y1 Plus. Список на сайте компании показывает, что ноутбук будет иметь 15,6-дюймовый Full HD экран с пиковой яркостью 250 нит и цветовым пространством sRGB 86%. Устройство получит стильный дизайн с тонкими рамками вокруг. Ноутбук, оснащенный старым процессором Intel Core i3 10-го поколения, может иметь 8 ГБ ОЗУ и твердотельный накопитель NVMe PCle 3.0 емкостью 256 ГБ или 512 ГБ.
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Infinix Inbook Y1 Plus будет работать от батареи емкостью 50 Втч, которая должна позволить ноутбуку продержаться до 10 часов без подзарядки. Мобильный компьютер будет поставляться с зарядным устройством Type-C мощностью 45 Вт, способным зарядить ноутбук до 75% примерно за час. Устройство будет иметь два порта USB 3.0, один HDMI и порт Type-C. Infinix Inbook Y1 Plus будет работать под управлением операционной системы Windows 11 из коробки и оснащен клавиатурой с подсветкой, 2-мегапиксельной веб-камерой с двойной светодиодной подсветкой, двойным микрофоном и функцией шумоподавления.
Вариант InBook Y1 Plus на 256 ГБ имеет на Flipkart стоимость 44490 рупий, а версия на 512 ГБ — 49490 рупий. Однако ранее Infinix подтвердила, что новинка будет стоить 30000 меньше рупий, что довольно логично, учитывая его характеристики. Таким образом, цены на Flipkart скорее всего изменятся после запуска.