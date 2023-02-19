Смартфон имеет черный цвет и блок камер , напоминающий модель Phantom X2

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Phantom V Fold, вероятно, станет хедлайнером компании Tecno на мероприятии MWC 2023. Планируется, что устройство будет конкурировать с высококлассными складными смартфонами ведущих компаний, такими как OPPO Find N2 и Samsung Galaxy Z Fold4. Подтверждено, что смартфон имеет примерно тот же форм-фактор и варианты исполнения, что и ранее существовавшие флагманские фаблеты.

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Последняя утечка о новинке может помочь в подкреплении этих утверждений. Утечка включает рекламный плакат, который показывает дизайн нового складного смартфона на чипсете Dimensity 9000+. Предполагается, что V Fold будет выполнен в черном цвете и иметь фирменные задние камеры в стиле смартфона Phantom.

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Сообщается, что Tecno разработала шарнир собственной конструкции с обратной защелкой, чтобы повысить долговечность V Fold. Кроме того, планируется, что устройство будет изготовлено из «материалов аэрокосмического качества», чтобы уменьшить его массу и комфорт при эксплуатации. Остается лишь подождать несколько дней до начала мероприятия MWC 2023 в барселоне, чтобы узнать подробности о грядущем смартфоне, его полных характеристиках, конфигурации памяти и стоимости.