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Мобильная видеокарта GeForce RTX 4070 всего на 11-15% быстрее, чем RTX 3070
В свою очередь менее производительная мобильной RTX 4060 будет как минимум на 25% быстрее RTX 3060
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 Согласно данным, предоставленным Mechrevo, производительность мобильных GeForce RTX 4060 и RTX 4070 вырастет на двузначное число. Ожидается, что RTX 4060 будет как минимум на 25% быстрее, а RTX 4070 — как минимум на 11% предшественников.

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 К сожалению не было указано никаких дополнительных сведений о том, какие игры были протестированы или с какими настройками. Это просто сравнение ноутбука новых ноутбуков с RTX 4060 и RTX 4070 последнего поколения. Предположительно тестировавшиеся системы имели аналогичные настройки TGP.

 Сравнительные графики являются одними из худших, которые можно было бы ожидать увидеть. Мало того, что ось X не начинается с отметки 0, линия производительности 3DMark TimeSpy со 125% оказалась больше, чем 130% в тесте Fire Strike. Тем не менее следует сосредоточить внимание на самих результатах.

 Что касается спецификаций, то RTX 4070 оснащена графическим процессором AD106 с 4608 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине. Как видно ядер CUDA у новинки меньше, чем у RTX 3070 с её 5120 ядрами, но она имеет такой же объем памяти 8 ГБ.

 Несмотря на более высокую скорость памяти 16 Гбит/с по сравнению с предыдущим поколением (14 Гбит/с), шина памяти была уменьшена вдвое (у RTX 3070 была 256-битная шина). Это означает, что эффективная пропускная способность была значительно снижена с 448 ГБ/с до 256 ГБ/с. Однако, сравнение идет между графическим процессором AD106 и GA104, поэтому теоретически это совсем другой класс графического процессора.

 Что касается RTX 4060, то она основана на полноценном графическом процессоре AD107 с 3072 ядрами CUDA и характеристики памяти, идентичные мобильной видеокарте RTX 4070. Как и RTX 4070, эта модель будет иметь меньше ядер, чем предыдущее поколение (3840 ядер у RTX 3060). В данном случае также имеет место понижение класса графического процессора до более низкой модели. Несмотря на это изменение, RTX 4060 выглядит как реальное обновление поколения по сравнению с RTX 3060, не говоря уже о том, что у нее на 2 ГБ больше памяти.

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 Ноутбуки с новейшими видеокартами RTX 4070, 4060 и 4050 должны появиться на следующей неделе, 22 февраля. Теперь покупатели получили возможность предварительного заказа ноутбуков с данными моделями графических карт системы, которые должны стоить не менее 1099 долларов, а устройства с RTX 4070 можно будет найти по цене от 1499 долларов.

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