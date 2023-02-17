Новый SSD-контроллер с интерфейсом PCIe Gen 4 предназначен для будущих накопителей с памятью TLC и QLC 3D NAND

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Silicon Motion Technology Corporation, мировой лидер в разработке контроллеров флэш-памяти NAND для твердотельных накопителей, объявила сегодня о выпуске своего новейшего высокопроизводительного контроллера для твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe Gen 4 - SM2268XT, оптимизированного для высокоскоростной передачи данных. Превосходная производительность и высокая надежность контроллера SM2268XT позволяют заказчикам ускорить разработку твердотельных накопителей следующего поколения с использованием флэш-памяти TLC и QLC 3D NAND.

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Новый SM2268XT оснащен двухъядерным процессором ARM R8 с четырьмя линиями данных PCIe со скоростью 16 Гбит/с и поддерживает четыре канала NAND со скоростью до 3200 МТ/с на канал. Это позволяет разработчикам использовать преимущества более высокой пропускной способности высокоскоростных систем следующего поколения TLC и QLC 3D NAND. Его многоядерная конструкция автоматически балансирует вычислительную нагрузку, обеспечивая лучшие в отрасли скорости последовательного чтения и записи 7400 МБ/с и 6500 МБ/с, а также скорость произвольного чтения и записи 1200000 IOPS. Кроме того, передовая архитектура обеспечивает более низкое энергопотребление и защиту данных, обеспечивая высокую производительность и надежность в экономичных устройствах PCIe Gen 4 NVMe SSD.

SM2268XT предлагает новую архитектуру системной шины, функцию Host Memory Buffer (HMB) и современную технологию Silicon Motion 8-го поколения NANDXtend ECC с оптимизированным по производительности механизмом LDPC емкостью 4 КБ и RAID для максимальной возможности исправления ошибок. SM2268XT предназначен для экономичной флэш-памяти TLC и QLC 3D NAND следующего поколения, что позволяет использовать высококачественные твердотельные накопители для более широкого спектра портативных ПК, от высокопроизводительных до массовых и недорогих.

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«Мы с гордостью представляем SM2268XT для пользовательских твердотельных накопителей. Мы масштабируем наши победы в разработке контроллеров SSD с ведущими производителями ПК, и эта последняя эволюция контроллеров PCIe Gen 4 демонстрирует нашу приверженность разработке продуктов, которые нужны клиентам для поддержки будущих более высокоскоростных NAND», — сказал Уоллес Коу, президент и главный исполнительный директор Silicon Motion.