Технологии 5G продолжают распространяться и развиваться. С одной стороны, во всем мире ведутся необходимые инфраструктурные работы для использования этой технологии, а с другой стороны, предпринимаются усилия по повышению ее производительности и доступности. Несомненно, Qualcomm является одной из компаний, внесших наиболее значительный вклад в эти исследования. Совсем недавно компания представила новые модемы Qualcomm Snapdragon X75 и X72.
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Модем Snapdragon X75
Snapdragon X75 — это модем 5G, построенный на 4-нм технологическом процессе. Он поддерживает диапазоны менее 6 ГГц и миллиметрового диапазона и может достигать максимальной скорости до 10 Гбит/с. Модем поддерживает автономный и неавтономный режимы 5G, а также функционирование двух SIM-карт. Он предназначен для использования в смартфонах, ноутбуках и других устройствах.
Ключевые особенности:
- поддерживает пиковую скорость загрузки до 10 Гбит/с и скорость загрузки до 3 Гбит/с;
- совместимость как со спектром ниже 6 ГГц, так и со спектром mmWave 5G;
- предназначен для использования в смартфонах высокого класса и других мобильных устройствах;
- использует технологию Qualcomm 5G PowerSave для увеличения времени автономной работы.
Модем Snapdragon X72
Snapdragon X72 является ещё одним модемом 5G, построенным на 10-нм техпроцессе. Он поддерживает диапазоны менее 6 ГГц и миллиметрового диапазона и может достигать максимальной скорости загрузки до 7,5 Гбит/с. Модем поддерживает автономный и неавтономный режимы 5G, а также функционирование двух SIM-карт.
Ключевые характеристики:
- поддерживает пиковую скорость загрузки до 7,5 Гбит/с и исходящую скорость до 3 Гбит/с;
- совместимость как со спектром ниже 6 ГГц, так и mmWave 5G;
- предназначен для использования в смартфонах среднего класса и других мобильных устройствах;
- использует технологию Qualcomm 5G PowerSave для увеличения времени автономной работы.
В дополнение к поддержке 5G оба модема также оснащены системами Qualcomm Snapdragon X65 и X62 5G Modem-RF соответственно, которые обеспечивают передовые технологии, такие как динамическое совместное использование спектра (DSS), агрегация операторов связи и поддержка нескольких SIM-карт 5G. Эти функции предназначены для повышения производительности сети, увеличения покрытия и снижения энергопотребления. Модемы Snapdragon X75 и X72 представляют собой значительный шаг вперед в развитии технологии 5G. Они обеспечивают более высокую скорость загрузки, повышенную энергоэффективность, что делает их идеальными для использования на самых разных устройствах.