Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
AMD Ryzen 9 7900X3D протестирован с RTX 4090 в Ashes of The Singularity
В режиме Crazy 1080p производительность составила 9000 баллов при использовании API DirectX 11
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

 В начале января AMD анонсировала долгожданные процессоры Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache на выставке CES. Сегодня BenchLeaks раскопал один из первых тестов AMD Ryzen 9 7900X3D в паре с мощной GeForce RTX 4090 в игре Ashes of The Singularity (AoTS).

реклама

 Оценка этого 12-ядерного и 24-поточного процессора в режиме Crazy 1080p составила в среднем 9000 баллов из трех прогонов с использованием API DX11. В базе данных тестов AoTS в режиме Crazy 1080p с использованием того же графического процессора, Ryzen 9 7900X без 3D V-Cache набрал 4800 баллов с использованием API DX12. Если эти тесты AoTS являются репрезентативными, то реализация AMD 3D V-Cache показала ошеломляющий прирост игровой производительности на 87,5%. Учитывая, что результаты тестов AoTS могут быть непоследовательными, а размер выборки небольшой, то относиться к полученным показателям производительности стоит с долей скептицизма. Кроме того видеокарта RTX 4090 с процессором Ryzen 9 5800X3D предыдущего поколения показала сумасшедший результат в режиме 1080p в 13300 баллов с использованием API DX12.

 Если вспомнить презентацию AMD о новых процессорах Zen 4 для настольных ПК, технологии 3D V-Cache, видно, что Ryzen 9 7900X3D является средним решение из трёх моделей. Общие характеристики и рекомендованная производителем розничная стоимость процессоров (MSRP) показаны на слайде ниже.

 Очевидно, что Ryzen 9 7900X3D был бы золотой серединой, если бы цена была средней между двумя другими моделями. Однако Ryzen 7 7800X3D дешевле на 150 долларов, а 7950X3D всего на 100 долларов дороже Ryzen 9 7900X3D. AMD поделилась некоторыми собственными сравнительными игровыми тестами для Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D во время выставки CES, но промежуточный вариант, к сожалению, остался без внимания.

рекомендации
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

 Даже если бы AMD поделилась тестами Ryzen 9 7900X3D на CES, вероятно, было бы разумно дождаться независимых сторонних обзоров, прежде чем делать какие-либо выводы о производительности и окончательном решении о приобретении той или иной модели.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 9 7950x3d #ryzen 7 7800x3d #ryzen 9 7900x3d
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обнародован исходный код технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution 2.2
AMD опубликовала исходный код технологии масштабирования FSR 2.2
AMD представила исходный код технологии FidelityFX Super Resolution 2.2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Казнённый боец Вагнера оказался жив и снялся в новом видео вместе с Пригожиным
5
В Кишинёве бдительные горожане заметили одинокий БТР на улицах города
6
20% танкеров-продуктовозов всего мира теперь работают на РФ
9
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
4
Почему рубль дешевеет, что творится с экономикой РФ, и когда за $1 будут давать 90 рублей
9
69% всех американцев испытывают трудности с покупкой еды
8
Facepalm: Нидерланды, Дания и Финляндия отказались поставлять танки Leopard 2 на Украину
4
В США разрабатывают боевой дрон размером с Boeing 737 AEW&C, дрон будет помогать в боях F-35
1
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
7
Оверклокер использовал секретную утилиту Intel для разгона Core i9-13900HK до 5,8 ГГц
1
Пригожин - наше продвижение замедлилось и Бахмут могут окружить не ранее марта-апреля
18
США в очередной раз отказали Украине в поставках дальнобойных ракет ATACMS
+
Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
2
Китайские аэростаты над США — часть операции по возвращению Тайваня
1
Realme GT Neo 5 с зарядкой мощностью 240 Вт поступил в продажу
2
В Украине петиция по переименованию России набрала 25 тысяч подписей и будет рассмотрена Зеленским
14
Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
+
Боец ЧВК "Вагнер" - в Угледаре Украина потеряла 7 раз больше бойцов, чем штурмующая сторона
16
Gigabyte выпустит внешнюю видеокарту AORUS RTX 4090 Gaming Box с жидкостным охлаждением и БП
2
В США приехал российский инженер, работавший на производстве Ту-160 и попросил политического убежища
9

Популярные статьи

Китай применил боевой лазер против корабля береговой охраны Филиппин - без США не обошлось
9
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
131
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
41
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
23
Модернизированный МиГ-35С получит от Су-30СМ2 и Су-35СМ вооружение, авионику и бортовое оборудование
+
AMD выпустила новые драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL для всех видеокарт
82
ЗРК С-400 и С-300В4 ВС РФ "остановили" поставки британских истребителей "Тайфун" на Украину
4
НАТО против России, Китая и Ирана: Западный блок планирует начать несколько конфликтов одновременно
10
Как разработать кроссплатформенное приложение не утонув в помойке дистрибутивов Linux: Начало
34
Пентагон: Северная Корея продемонстрировала достаточное количество МБР, чтобы сокрушить оборону США
22

Сейчас обсуждают

cibershot
22:35
Зеленский скоро сбежит, немного осталось
Зеленский: прогнозируемое весеннее наступление России уже началось
32Влад32
22:33
А я бы западную им отдал. Пусть повозятся с этим дерьмом.
Почему США не придёт на помощь Польше, и может ли Дуда использовать F-16 для атаки на армию РФ
Котик
22:32
Хорош спамить, недоумок. Или следом за "шахом-мимозой-боярышником" снова в бан улетишь.
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
32Влад32
22:31
То, что имеем сейчас, далеко еще от настоящего ИИ.
Microsoft объясняет странное поведение ИИ в чате Bing
32Влад32
22:30
Интересно, когда хохлы мозги включат?
Россия сменила тактику и перешла к выжиганию ПВО и ЗРК стран НАТО – за одну ночь сгорели 2 HIMARS
32Влад32
22:28
Что уж тогда говорить о России.
Пентагон: Северная Корея продемонстрировала достаточное количество МБР, чтобы сокрушить оборону США
32Влад32
22:27
Поднялся, опустился, остановился, лопнул - достали.
Биткоин достиг максимальной цены почти в 25000 долларов с августа
32Влад32
22:25
Это все, на что хватило твоего скудного умишки?
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
32Влад32
22:24
Цель понятна. Надо продолжать посылать украинское пушечное мясо на фронт. А чтобы оно не приходило уже протухшим, надо делать сказочные вбросы о скорой победе хохлонацистов.
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
dirty_bat
22:21
непонятно для чего такие странные обьемы оперативки
GIGABYTE объявила о поддержке модулей DDR5 24/48 ГБ материнскими платами Intel 700 и 600
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем