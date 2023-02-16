В режиме Crazy 1080p производительность составила 9000 баллов при использовании API DirectX 11

В начале января AMD анонсировала долгожданные процессоры Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache на выставке CES. Сегодня BenchLeaks раскопал один из первых тестов AMD Ryzen 9 7900X3D в паре с мощной GeForce RTX 4090 в игре Ashes of The Singularity (AoTS).

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Оценка этого 12-ядерного и 24-поточного процессора в режиме Crazy 1080p составила в среднем 9000 баллов из трех прогонов с использованием API DX11. В базе данных тестов AoTS в режиме Crazy 1080p с использованием того же графического процессора, Ryzen 9 7900X без 3D V-Cache набрал 4800 баллов с использованием API DX12. Если эти тесты AoTS являются репрезентативными, то реализация AMD 3D V-Cache показала ошеломляющий прирост игровой производительности на 87,5%. Учитывая, что результаты тестов AoTS могут быть непоследовательными, а размер выборки небольшой, то относиться к полученным показателям производительности стоит с долей скептицизма. Кроме того видеокарта RTX 4090 с процессором Ryzen 9 5800X3D предыдущего поколения показала сумасшедший результат в режиме 1080p в 13300 баллов с использованием API DX12.

Если вспомнить презентацию AMD о новых процессорах Zen 4 для настольных ПК, технологии 3D V-Cache, видно, что Ryzen 9 7900X3D является средним решение из трёх моделей. Общие характеристики и рекомендованная производителем розничная стоимость процессоров (MSRP) показаны на слайде ниже.

Очевидно, что Ryzen 9 7900X3D был бы золотой серединой, если бы цена была средней между двумя другими моделями. Однако Ryzen 7 7800X3D дешевле на 150 долларов, а 7950X3D всего на 100 долларов дороже Ryzen 9 7900X3D. AMD поделилась некоторыми собственными сравнительными игровыми тестами для Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D во время выставки CES, но промежуточный вариант, к сожалению, остался без внимания.

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Даже если бы AMD поделилась тестами Ryzen 9 7900X3D на CES, вероятно, было бы разумно дождаться независимых сторонних обзоров, прежде чем делать какие-либо выводы о производительности и окончательном решении о приобретении той или иной модели.