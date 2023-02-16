Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Биткоин достиг максимальной цены почти в 25000 долларов с августа
Прогнозируется, что к концу квартала стоимость биткоина достигнет 30000 долларов
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

 Крах TerraUSD в мае прошлого года и последующий крах биржи FTX привели к такому упадку криптоиндустрии, что судебные процессы, банкротства и тысячи увольнений стали обычным явлением. В результате общая стоимость криптовалюты была снижена на 1,4 миллиарда долларов.

реклама

 Биткоин начал 2023 год с 16605 долларов. Однако с тех пор его цена медленно росла. В середине января он превысил 20000 долларов и в настоящее время составляет 24632 доллара после роста на 11% за последние 24 часа, что является самой высокой ценой BTC с августа. Это означает, что биткоин вырос на 50% с начала года.

 Повысить стоимость криптовалюты помогает рост мировых цен на акции, вызванный надеждами на то, что повышение процентных ставок Федеральной резервной системы поможет бороться с инфляцией, не вызывая рецессии в США.

 «В целом, рынкам нравится тот факт, что инфляция снижается, повышение процентных ставок с этого момента должно ослабнуть, но также и то, что мы можем закончить либо отсутствием большой рецессии, либо чем-то очень умеренным», — заявил Виджай Айяр, вице-президент корпоративного управления и международного развития на криптобирже Luno.

рекомендации
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

 У рыночных аналитиков были разные прогнозы для Биткоина в 2023 году. Самые пессимистичные мнения заключались в том, что он продолжит падать до 5000 долларов, в то время как некоторые предсказывали, что он вырастет на 1400% и к концу года будет стоить 250000 долларов. Но один прогноз, который сейчас выглядит наиболее вероятным, предложила Кэрол Александер, профессор финансов в Сассексском университете. Она сказала, что BTC достигнет 30000 долларов в первом квартале, поднявшись до 50000 долларов в третьем или четвертом кварталах.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#майнинг #криптовалюты #криптовалюта #биткоин #bitcoin #mining #btc #криптовалютный рынок #криптовалютная биржа
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Цена Bitcoin взлетела до 6-месячного максимума и составляет $24 568
Стоимость биткоина в $24800 стала самой высокой с августа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ приехали сразу 3 новых дрона из Ирана – Shahed-129, Shahed-191 и Mohajer-6 летят в СВО
6
Казнённый боец Вагнера оказался жив и снялся в новом видео вместе с Пригожиным
8
В Кишинёве бдительные горожане заметили одинокий БТР на улицах города
6
20% танкеров-продуктовозов всего мира теперь работают на РФ
9
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
4
Почему рубль дешевеет, что творится с экономикой РФ, и когда за $1 будут давать 90 рублей
10
69% всех американцев испытывают трудности с покупкой еды
7
Facepalm: Нидерланды, Дания и Финляндия отказались поставлять танки Leopard 2 на Украину
4
В США разрабатывают боевой дрон размером с Boeing 737 AEW&C, дрон будет помогать в боях F-35
1
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
6
Оверклокер использовал секретную утилиту Intel для разгона Core i9-13900HK до 5,8 ГГц
1
Пригожин - наше продвижение замедлилось и Бахмут могут окружить не ранее марта-апреля
18
США в очередной раз отказали Украине в поставках дальнобойных ракет ATACMS
+
Realme GT Neo 5 с зарядкой мощностью 240 Вт поступил в продажу
2
В Украине петиция по переименованию России набрала 25 тысяч подписей и будет рассмотрена Зеленским
14
Китайские аэростаты над США — часть операции по возвращению Тайваня
1
Боец ЧВК "Вагнер" - в Угледаре Украина потеряла 7 раз больше бойцов, чем штурмующая сторона
16
Gigabyte выпустит внешнюю видеокарту AORUS RTX 4090 Gaming Box с жидкостным охлаждением и БП
2
В США приехал российский инженер, работавший на производстве Ту-160 и попросил политического убежища
9
Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
+

Популярные статьи

Китай применил боевой лазер против корабля береговой охраны Филиппин - без США не обошлось
9
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
210
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
41
Модернизированный МиГ-35С получит от Су-30СМ2 и Су-35СМ вооружение, авионику и бортовое оборудование
+
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
24
AMD выпустила новые драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL для всех видеокарт
92
ЗРК С-400 и С-300В4 ВС РФ "остановили" поставки британских истребителей "Тайфун" на Украину
4
НАТО против России, Китая и Ирана: Западный блок планирует начать несколько конфликтов одновременно
10
Как разработать кроссплатформенное приложение не утонув в помойке дистрибутивов Linux: Начало
34
Пентагон: Северная Корея продемонстрировала достаточное количество МБР, чтобы сокрушить оборону США
21

Сейчас обсуждают

am8086
21:59
Если у топчущегося на месте Вагнера не хватает боеприпасов, то стоит проверить не сливает ли он их налево, в частности хохлам.
Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
Mostack
21:58
"Не занимаюсь больше" - и другие не должны! А кто занялся - дурак. Это пять! ;) А карта у меня теперь и так топ. При этом я разобрался как оно работает, что можно улучшить, да и вообще руками сделать...
MLLSE RTX 2060 Super с Али. Часть 3. Доработка радиатора
am8086
21:58
Когда кто-то на западе делает что-то в "старославянском антураже", то хочется сразу плюнуть ему в морду за менструирующих трансгендерных негров на снегу.
Видео: геймплейный трейлер польской стратегии Gord в старославянском антураже
И снова здравствуйте!
21:56
Автор ставь себе FreeBSD и не мучайся.
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
И снова здравствуйте!
21:55
Яйцеслав Ташнилатов, высоси бибу.
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
Борис Sandman
21:48
Большинство не программисты
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
Борис Sandman
21:48
Вот мне надо не центос 9 поставить rancid... Он ставится.. А viewvc для 9 убунты уже нормально не поставить... В репозитарии этого нет... Скачал сттейбл релиз.. Исталл не работает. Ставится только нек...
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
Hacknir
21:46
Не занимаюсь больше никаким разгоном, железо слишком дорого стоит и оно итак слишком горячее, чтобы его еще и разгоном добивать ради 2-3% производительности. Просто msi gaming серия и все. Топ охлад с...
MLLSE RTX 2060 Super с Али. Часть 3. Доработка радиатора
Сергей Ащев
21:44
К твоему удивлению или сожалению, я в Днс не работаю, я там работал промоутером кбт в 2018 году.
Radeon RX 7900 XT vs GeForce RTX 4070 Ti – почему сегодня не стоит покупать видеокарту AMD
Александр Бондырев
21:39
Что палит хорошая видеокарта ...ёёё,дальше колорфул и Аккада каккала)
Брендовые флагманы NVIDIA покупают только богатеи, а мы сэкономим 40 000р на покупке видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем