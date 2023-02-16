Крах TerraUSD в мае прошлого года и последующий крах биржи FTX привели к такому упадку криптоиндустрии, что судебные процессы, банкротства и тысячи увольнений стали обычным явлением. В результате общая стоимость криптовалюты была снижена на 1,4 миллиарда долларов.
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Биткоин начал 2023 год с 16605 долларов. Однако с тех пор его цена медленно росла. В середине января он превысил 20000 долларов и в настоящее время составляет 24632 доллара после роста на 11% за последние 24 часа, что является самой высокой ценой BTC с августа. Это означает, что биткоин вырос на 50% с начала года.
Повысить стоимость криптовалюты помогает рост мировых цен на акции, вызванный надеждами на то, что повышение процентных ставок Федеральной резервной системы поможет бороться с инфляцией, не вызывая рецессии в США.
«В целом, рынкам нравится тот факт, что инфляция снижается, повышение процентных ставок с этого момента должно ослабнуть, но также и то, что мы можем закончить либо отсутствием большой рецессии, либо чем-то очень умеренным», — заявил Виджай Айяр, вице-президент корпоративного управления и международного развития на криптобирже Luno.
У рыночных аналитиков были разные прогнозы для Биткоина в 2023 году. Самые пессимистичные мнения заключались в том, что он продолжит падать до 5000 долларов, в то время как некоторые предсказывали, что он вырастет на 1400% и к концу года будет стоить 250000 долларов. Но один прогноз, который сейчас выглядит наиболее вероятным, предложила Кэрол Александер, профессор финансов в Сассексском университете. Она сказала, что BTC достигнет 30000 долларов в первом квартале, поднявшись до 50000 долларов в третьем или четвертом кварталах.