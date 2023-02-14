Поступление в продажу ожидается 28 февраля, но получить его можно будет только с 16 марта

Грядущий 16-ядерный процессор Ryzen 9 7950X3D уже доступен для предварительного заказа в магазине Rue du Commerce во Франции. За флагманскую модель ритейлер просит 800 евро, но более доступных 12- и 8-ядерных процессоров пока нет в списке.

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Стоит отметить, что официальная рекомендованная производителем розничная цена составляет 699 долларов, но европейские цены AMD пока не раскрывает. Однако это на самом деле может быть рекомендованная производителем розничная цена для данной модели, поскольку Ryzen 9 7950X был запущен в Европе по цене 849 евро, когда обменный курс доллара к евро был на пике своих показателей. Таким образом 800 евро не кажутся маловероятными.

Согласно имеющейся информации, этот процессор будет доступен для доставки 16 марта. Это может означать, что у этого конкретного продавца не будет запасов на момент официального поступления в продажу 28 февраля. Напомню, что в этом месяце будут доступны только модели Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D, а Ryzen 7 7800X3D появится через несколько недель.

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Таким образом вся серия Ryzen 7000X3D будет включать три модели: 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D, 12-ядерный Ryzen 9 7900X3D и 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D. Эти процессоры оснащены дополнительной памятью 3D V-Cache, которая увеличивает общий объем кэш-памяти L3 каждой модели. Например, флагман Ryzen 9 7950X3D теперь получит дополнительные 64 МБ кэш-памяти, что, как ожидается, значительно повысит производительность в играх.