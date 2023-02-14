Кроме того новинка будет оснащена 8 ГБ памяти на 128-битной шине

Есть два варианта спецификаций для NVIDIA GeForce RTX 4060, циркулирующих в череде слухов, и похоже, что предыдущая информация относится к модели «Ti», а обычная RTX 4060 получит сильно пониженные характеристики. В то время как карты серии xx60 в линейке NVIDIA в основном основаны на GPU xx106 или xx104, мы впервые видим карту класса xx60 для настольных ПК с GPU xx107.

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Известный инсайдер Kopite7kimi сообщает, что NVIDIA планирует использовать полнофункциональный графический процессор AD107-400-A1 для своего графического процессора GeForce RTX 4060. Обратите внимание, что такая же конфигурация используется мобильным графическим процессором GeForce RTX 4060. Чип будет иметь 3072 ядра CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6, работающей на скорости 18 Гбит/с по 128-битному интерфейсу. Это дает карте пропускную способность 288 ГБ/с, и все это соответствует эталонному значению TDP 115 Вт. Также сообщается, что графический процессор имеет 24 МБ кэш-памяти (L2).

Что касается общей игровой производительности, то можно увидеть прирост примерно на 30-50% по сравнению с существующими картами RTX 3060, поскольку мобильный графический процессор RTX 4060 уже на 25% быстрее, чем видеокарта RTX 3060 12 ГБ, и большой кэш действительно помогает в более высоких разрешениях, но в основном это относится к игровому режиму с разрешением 1080p.

Немного разочаровывает объем памяти на 4 ГБ ниже, чем у графической карты RTX 3060, имеющей 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битной шине. Вышеупомянутый размер кэша L2 действительно помогает, но есть определенные игры, которые требуют большего объема памяти, и Hogwarts Legacy является одним из таких примеров.

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Все это означает, что RTX 4050 в конечном итоге получит еще более урезанный чип AD107. Ожидается, что видеокарта будет запущена ориентировочно в середине 2023 года после выхода RTX 4070 и RTX 4060 Ti.