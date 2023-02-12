Дебют Xiaomi 13 Lite состоится в конце февраля на мероприятии MWC 2023

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Xiaomi подтвердила свои планы представить серию Xiaomi 13 в конце этого месяца на MWC. Хотя Xiaomi 13 Ultra не будет представлен на этом мероприятии, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro должны выйти на мировой рынок в указанную дату. Модель начального уровня линейки теперь появилась в живую перед ее дебютом, демонстрируя ключевые характеристики.

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Xiaomi 13 Lite станет самой дешевой моделью в серии, и это отражается на ее характеристиках. Тем не менее смартфон по-прежнему будет оснащен AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, основной 50-мегапиксельной камерой, чипсетом Snapdragon 7 Gen 1 и быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Эти характеристики могут показаться знакомыми для интересующихся технологиями людей, потому что Xiaomi 13 Lite выглядит как переименованный Xiaomi Civi 2, дебютировавший в Китае в сентябре прошлого года.

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Это означает, что Xiaomi 13 Lite будет комплектоваться 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Учитывая, что Civi 2 был устройством среднего класса, ориентированным на молодежь, было бы наивно ожидать в нем использование последних технологий хранения данных, которые можно увидеть в Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. В дополнение к основной камере на 50 МП, Xiaomi 13 Lite, скорее всего, будет оснащен сверхширокоугольным объективом на 20 МП и макрообъективом на 2 МП. Живые изображения также подтверждают двойную селфи-камеру разрешением 32-мегапикселя с разным полем зрения.