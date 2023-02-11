В сети появились спецификации смартфона OnePlus Nord третьего поколения. Стоит отметить, что эти спецификации противоречат тем, которые появились несколько недель назад у инсайдера Digital Chat Station. Таким образом, не стоит относиться с высокой степенью доверия ним с некоторым скептицизмом. Также нет никаких указаний на то, когда OnePlus выпустит Nord 3 и на каких рынках.
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По имеющимся данным, OnePlus оснастит Nord 3 процессором Dimensity 8100 Max или Dimensity 8200, а также аккумулятором емкостью 4500 мАч или 5000 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 100 Вт. Чипсет Dimensity 8100 Max дебютировал в прошлом году вместе с OnePlus 10R. До сих пор Dimensity 8200 использовался в смартфонах iQOO Neo7 SE и Vivo S16 Pro, и имеет небольшое преимущество в производительности по сравнению с предшественником.
Предполагается, что OnePlus Nord 3 также получит три задних камеры, из которых только основной датчик разрешением 50 МП поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS). Кроме того, по слухам, в телефоне есть 32-мегапиксельная фронтальная камера, встроенная в 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц. Пока остается неизвестно, будет ли Nord 3 предлагать разрешение экрана 1080p или 1,5K.