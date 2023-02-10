Глобальные поставки ПК в прошлом году упали более чем на 16 процентов, и перспективы на 2023 год ненамного лучше, но есть по крайней мере один луч надежды в царстве тьмы.
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Согласно последним данным Counterpoint Research, в ближайшие годы ноутбуки на базе архитектуры Arm могут занять значительную долю рынка по сравнению с традиционными системами на базе традиционной архитектуры x86.
В первую очередь спасибо необходимо сказать Apple, которая проложила путь в данном направлении, выпустив свой чипсет M1 в конце 2020 года, и последующие его итерации только расширили лидерство компании в этой области. В 2022 году Apple возглавила рынок Arm ноутбуков с долей 90% и помогла довести эту категорию до 13% от общей доли рынка процессоров для ноутбуков.
Данные Counterpoint совпадают с данными IDC, опубликованными в прошлом месяце. Напомню, что исследовательское агентство сообщило, что Apple поставила 7,5 млн компьютеров Mac в четвертом квартале и 28,6 млн единиц за весь год. Среди пяти крупнейших производителей ПК только Apple продемонстрировала положительный годовой рост. Следующей стала Asus, но со снижением поставок на 5,7% в годовом исчислении.
Аналитики Counterpoint ожидают, что на системы на базе Arm будет приходиться 15% поставок ноутбуков в этом году и 18% в 2024 году, в основном благодаря расширению поддержки экосистемы и уменьшению разрыва в производительности по сравнению с системами x86.
Counterpoint ожидает, что другие крупные поставщики процессоров, такие как MediaTek и Qualcomm, также подготовят свои решения на базе Arm. Если исключить любые непредвиденные обстоятельства, то каждый четвертый ноутбук, проданный в 2027 году, может быть оснащен процессором Arm.
Прибыль Arm неизбежно вырастет за счет нынешних лидеров рынка AMD и Intel. Counterpoint считает, что Intel может пострадать больше всего и потерять почти 10 процентов своей доли рынка в пользу систем Arm в следующие пять лет.
Общий рынок ПК может вернуться к росту только в конце этого года, а полное восстановление ожидается только в 2024 году.