На данный момент известно о четырех моделях графических процессоров, но их точные спецификации остаются загадкой

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Появившаяся недавно утечка драйверов раскрыла, что NVIDIA готовит ряд графических процессоров поколения Ada Lovelace RTX для сегмента мобильных рабочих станций.

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Графические процессоры NVIDIA RTX Ada Lovelace Workstation были обнаружены в драйвере, опубликованном компанией MSI, который дает нам первое представление о грядущих продуктах и идентификаторах устройств для еще не выпущенных графических карт. В утечке драйверов упоминается три модели графических процессоров:

NVIDIA_DEV.2730 = «Графический процессор для ноутбуков NVIDIA RTX 5000 поколения Ada»

NVIDIA_DEV.27BB = «Графический процессор для ноутбуков NVIDIA RTX 3500 поколения Ada»

NVIDIA_DEV.2838 = «Графический процессор для ноутбуков NVIDIA RTX 3000 поколения Ada»

NVIDIA_DEV.28B8 = «Графический процессор для ноутбуков NVIDIA RTX 2000 поколения Ada»

Это указывает на линейку подготовку к выпуску линейки графических процессоров для ноутбуков следующего поколения, использующих новую графическую архитектуру Ada Lovelace. В настоящее время нет никакой информации, кроме идентификаторов устройств, но ресурс Videocardz высказал свои предположения о возможных технических характеристиках этих чипов. Портал предполагает, что старший процессор серии Ada RTX 5000 может быть основан на графическом процессоре AD103 с 16 ГБ памяти GDDR6 и 256-битной шиной. Ada RTX 3500 может получить процессор AD104, 12 ГБ локальной памяти и 192-битный интерфейс.

Младшие представители линейки: RTX 3000 и RTX 2000 могут быть основаны на графических процессорах AD106 и AD107 с объемом памяти 8 и 4/8 ГБ, а также 128-битную шину памяти соответственно. Их характеристики также могут быть аналогичны игровым графическим картам RTX 40 для ноутбуков, но частота работы графических процессоров и предел мощности должны быть ниже игровых моделей. Кроме того графические процессоры для рабочих станций RTX Ada будут использовать специальные драйверы Studio, призванные обеспечить значительное повышение производительности по сравнению с существующими графическими процессорами на архитектуре Ampere.

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Возможно, что на одном из многочисленных запланированных мероприятий NVIDIA, таких как GDC и GTC, будет раскрыто больше информации о новых графических процессорах Ada Lovelace для рабочих станций.