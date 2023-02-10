Однако грядущий флагман линейки опережает конкурента от AMD - Threadripper Pro 5965WX

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Всего за неделю до официального анонса в сети появились результаты тестов процессора Xeon W7-2495X. Это флагманская модель из грядущей серии Xeon W-2400 с поддержкой до 24 ядер и 48 потоков, что и является конфигурацией данного процессора. Стоит отметить, что Intel также готовит серию Xeon W-3400 с числом ядер до 56, но ожидается, что они появятся позже.

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Согласно списку результатов, Xeon W7-2495X имеет базовую тактовую частоту 2,5 ГГц и возможность её повышения до 4,6 ГГц, но уже известно, что она должна быть на уровне 4,8 ГГц согласно просочившимся слайдам со спецификациями. Однако во время теста Geekbench V5 Compute частота ЦП не увеличилась до этого значения.

Известно, что Xeon W7-2495X был протестирован в системе Lenovo под кодовым названием 30G9CTO1WW и оснащен 128 ГБ памяти DDR5. Название материнской платы не известно, но это должна быть одна из будущих серий W790.

В то время как большинство современных процессоров для настольных ПК уже могут набрать более 2000 баллов в одноядерном тесте Geekbench, этот процессор набрал всего 1497 баллов. Кроме того, Xeon W7-2495X набрал всего 24685 баллов в многоядерном тесте. Он медленнее, чем Core i9-13900K, который набирает 2215 и 25267 баллов соответственно.

Единственная хорошая новость заключается в том, что Xeon W7-2495X оказался быстрее, чем AMD Threadripper Pro 5965WX. Это процессор на архитектуре Zen3 с аналогичными 24 ядрами. Согласно этим результатам, оба имеют одинаковую производительность в одноядерном режиме, но Xeon на 12% быстрее в многоядерном тесте.

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Intel собирается анонсировать свои процессоры Xeon Workstation Sapphire Rapids 15 февраля, но официальные обзоры будут опубликованы после 22 февраля. Что касается даты выхода, то она пока не подтверждена Intel и должна состояться в середине марта.