Новая версия браузера Chrome требует наличия в системе хотя бы Windows 10

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Windows 7 была запущена в июле 2009 года, но больше официально не поддерживается Microsoft. А теперь одна из самых популярных операционных систем для ПК лишается поддержки еще одного чрезвычайно популярного приложения — Google Chrome.

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Выпущенный 7 февраля Chrome 110 является первой версией самого популярного веб-браузера, который не будет работать в Windows 7. Google следует примеру Microsoft и окончательно отказывается от старой операционной системы, а Chrome теперь требует как минимум Windows 10. Это не единственное изменение, внесенное обновлением, но, безусловно, самое важное для многих миллионов пользователей, которые все еще используют старую ОС.

Chrome 110 переведен на стабильный канал для Windows, Mac и Linux, где обновление будет выпущено в ближайшие дни и недели. Chrome 110 включает в себя несколько изменений и улучшений, особенно в области безопасности, где разработчики Chromium исправили не менее 15 ошибок безопасности с рейтингом от «высокого» до «низкого».

Исправленные ошибки были обнаружены в движке JavaScript V8, связи WebRTC, использовании графического процессора и т. д. Google благодарит всех кто работал с компанией во время цикла разработки, чтобы сделать стабильную версию Chrome немного безопаснее, чем раньше.

Chrome 110 также включает настраиваемые страницы сетевых ошибок и возможность использовать биометрическую аутентификацию «на поддерживаемых компьютерах» при управлении паролями с помощью собственного диспетчера паролей браузера. Chrome 110 также является первой версией, поддерживающей проприетарную технологию RTX Video Super Resolution от Nvidia, позволяющую легко масштабировать видеопотоки на картах GeForce RTX.

Другие изменения включают настройку автоматического перевода для выбранных языков, поддержку ручного перевода на iOS и более простой процесс проверки пароля. Пользователи настольных компьютеров теперь могут повысить безопасность, включив поддержку системного метода идентификации блокировки экрана, если биометрическое оборудование недоступно.

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Начиная с Chrome 110, у пользователей, все еще использующих Windows 7, Windows 8.x и Windows Server 2012/R2, будет три варианта. Они могут продолжать использовать более старую версию браузера, которая все еще совместима с вышеупомянутыми операционными системами, или перейти на другой браузер, такой как Firefox, хотя разработчики Mozilla также обсуждают отказ от поддержки Windows 7. Третий вариант, и, вероятно, самый лучший - установить более новую версию Windows или обновить компьютер, если текущее оборудование не поддерживает более новую ОС.