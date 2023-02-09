5G NR-Light является новым подклассом современного стандарта мобильной связи, который, по словам Qualcomm, «заполняет пробел между высокоскоростными мобильными широкополосными устройствами и устройствами NB-IoT с чрезвычайно низкой пропускной способностью» и также может служить обновлением с 4G/LTE CAT4+.
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Соответственно, производитель намекает, что модем Snapdragon X35 может быть найдена в первой волне умных часов 5G, а также в будущих аппаратных средствах расширенной реальности, IoT промышленного уровня или ПК.
Snapdragon X35 рекламируется как оптимально разработанный для приложений «среднего уровня» для устройств следующего поколения с увеличенным временем автономной работы и уменьшенной задержкой в малых форм-факторах. Это возможно благодаря таким функциям, как Qualcomm QET5100 Envelope Tracking, PowerSave Gen 4, 5G Ultra-Low Latency и технологии Smart Transmit.
Модем X35 обратно совместим со старым стандартом мобильной передачи данных и, по-видимому, рассчитан на все диапазоны менее 6 ГГц. Соответственно, Qualcomm позиционирует его и его бюджетного брата X32 как идеальную радиочастотную систему для всех типов устройств, от базовых до высокотехнологичных.
Модем может не появиться до 2024 года, поскольку компания только начнет выпускать образцы для потенциальных клиентов в течение первой половины 2023 года.