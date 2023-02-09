Первые устройства на его основе должны появиться к концу текущего либо началу следующего года

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

5G NR-Light является новым подклассом современного стандарта мобильной связи, который, по словам Qualcomm, «заполняет пробел между высокоскоростными мобильными широкополосными устройствами и устройствами NB-IoT с чрезвычайно низкой пропускной способностью» и также может служить обновлением с 4G/LTE CAT4+.

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Соответственно, производитель намекает, что модем Snapdragon X35 может быть найдена в первой волне умных часов 5G, а также в будущих аппаратных средствах расширенной реальности, IoT промышленного уровня или ПК.

Snapdragon X35 рекламируется как оптимально разработанный для приложений «среднего уровня» для устройств следующего поколения с увеличенным временем автономной работы и уменьшенной задержкой в малых форм-факторах. Это возможно благодаря таким функциям, как Qualcomm QET5100 Envelope Tracking, PowerSave Gen 4, 5G Ultra-Low Latency и технологии Smart Transmit.

Модем X35 обратно совместим со старым стандартом мобильной передачи данных и, по-видимому, рассчитан на все диапазоны менее 6 ГГц. Соответственно, Qualcomm позиционирует его и его бюджетного брата X32 как идеальную радиочастотную систему для всех типов устройств, от базовых до высокотехнологичных.

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Модем может не появиться до 2024 года, поскольку компания только начнет выпускать образцы для потенциальных клиентов в течение первой половины 2023 года.