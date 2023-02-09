Выход флагмана Xiaomi 13 Ultra ожидается весной в Китае

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Xiaomi подтвердила планы по запуску серии Xiaomi 13 по всему миру, примерно через месяц после того, как обещала представить некоторые "новые технологии Xiaomi" на мероприятии MWC 2023. Удивительно, но компания решила представить свои последние флагманские смартфоны перед MWC 2023, который пройдет с 27 февраля по 2 марта.

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Как показывают тизеры компании, серия Xiaomi 13 дебютирует на международном рынке 26 февраля. Предположительно, Xiaomi затем продемонстрирует серию в Барселоне вместе с оболочкой MIUI 14. 91mobiles и @TechnoAnkit1 сообщают, что 26 февраля Xiaomi 13 Pro также будет представлен в Индии, а Xiaomi 13 по какой-то причине там будет отсутствовать. Интересно, что оба устройства должны быть доступны на других рынках, таких как Европа.

Ожидается, что Xiaomi выпустит Xiaomi 13 Lite по всему миру в конце этого месяца, подробности о котором появились вчера. Тем временем Xiaomiui.net повторно поделился фотографиями блока питания, который будет поставляться с Xiaomi 13 Ultra. На изображении ниже зарядное устройство имеет номер модели «MDY-14-EC», которое было замечено в прошлом месяце на выставке 3C в Китае.

К сожалению, ресурс Xiaomiui.net также подтвердил, что глобального выхода топового смартфона серии Xiaomi 13 Ultra вместе с Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite и Xiaomi 13 Pro не будет. Xiaomi только недавно завершила работу над версией прошивки V14.0.0.2.TMACNXM - внутренней сборки китайской ветки MIUI. В настоящее время веб-сайт утверждает, что Xiaomi 13 Ultra сначала будет доступен в Китае в апреле или мая, а глобальная дата запуска пока остается неизвестной, если он вообще планируется.

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