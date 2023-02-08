Учитывая технические характеристики Android-смартфона среднего уровня и явно ориентированные на камеру характеристики, Xiaomi Civi 2 ориентирован на определенную демографическую группу в Китае. Теперь компания подкрепила это, создав ограниченную серию устройства Hello Kitty «Fashion».
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Новая версия смартфона имеет те же характеристики, что и оригинальный CIVI 2 с процессором Snapdragon 7 Gen 1, хотя Xiaomi применила новые красные акценты в оформлении блока задней камеры, который стал полностью белым.
Остальная часть задней панели смартфона Civi 2 украшена многочисленными изображениями голов Hello Kitty, которые становятся розовыми, когда задняя панель подвергается воздействию солнечных лучей. Xiaomi говорит, что такое оформление демонстрирует «сердцебиение смартфона, когда он встречает пользователя». Такого эффекта удалось достичь, применяя фотохромную технологию.
Civi 2 Hello Kitty Limited Edition будет официально выпущен 9 февраля 2023 года. Как сообщается, он доступен для предварительного заказа по цене 2799 юаней (около 412 долларов). Это та же стартовая цена, что и у его обычной версии CIVI 2 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.