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Раскрыта европейская цена и время запуска Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 13 Lite должен стать переименованным смартфоном CIVI 2 для китайского рынка
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 Инсайдер @billbil_kun утверждает, что получил информацию о европейских ценах, доступности и конфигурации смартфона Xiaomi 13 Lite, являющегося самым дешевым представителем глобального семейства Xiaomi 13. Хотя Xiaomi не подтвердила планы по выпуску Xiaomi 13 Lite, консоль Google Play в прошлом месяце подтвердила, что устройство этим устройством станет переименованный CIVI 2. Бренд CIVI не имеет признания за пределами Китая, что может объяснить международное появление CIVI 2 под другим названием.

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 @billbil_kun сообщает, что Xiaomi 13 Lite будет выпущен вместе с Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. В настоящее время ожидается, что Xiaomi представит Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro мировой аудитории в конце этого месяца во время мероприятия MWC 2023 в Барселоне. Однако предварительный заказ начнется после 8 марта. Тот же инсайдер не сообщил, будет ли период предварительного заказа также применяться к модели Xiaomi 13 Lite.

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 Инсайдер утверждает, что Xiaomi будет продавать Xiaomi 13 Lite за 549 евро в версии с 256 ГБ памяти. Как правило, смартфоны Xiaomi среднего класса имеют варианты со 128 ГБ, поэтому можно ожидать такого подхода и с Xiaomi 13 Lite. Таким образом 549 евро может стоить самая дорогая версия Xiaomi 13 Lite, а не самая дешевая. @billbil_kun сообщает, что телефон также будет доступен в двух цветах, как Xiaomi 13 Pro. Что касается характеристик, то CIVI 2 имеет чипсет Snapdragon 7 Gen 1 и AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, что вполне можно ожидать от Xiaomi 13 Lite.

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