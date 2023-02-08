Несколько дней назад компания PowerColor анонсировала свою грядущую флагманскую видеокарту Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil. Сегодня появились её первые изображения от CornerJack из Overclocking.com. Распаковка новинки показывает результат нового сотрудничества между EK и PowerColor при создании новейшей видеокарты Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil с никелированным медным блоком на основе технологии Quantum Vector, адресуемой RGB-подсветкой на акриловой верхней части и черной цветовой гаммой. Задняя панель также предположительно имеет RGB-подсветку, чтобы соответствовать общему цвету устройства. Карта оснащена тремя 8-контактными разъемами питания и оснащена переключателем BIOS, который позволяет пользователям выбирать между режимом разгона и базовой производительностью.
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В коробке, помимо самой карты, есть тестировщик на герметичность контура EK, который проверяет наличие утечек. Посмотреть несколько примеров фотографий видеокарты можно ниже, а посмотреть полную коллекцию изображений от CornerJack по данной ссылке.