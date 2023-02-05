Такие выводы следуют из проведенного каналом LinusTechTips сравнительного тестирования новых и бывших в употреблении после майнинга видеокарт

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

LinusTechTips недавно поделился новым видео, показывающим преимущества покупки подержанных графических процессоров прямо сейчас, даже если карты использовались для майнинга. Цель видео состояла в том, чтобы опровергнуть информацию о том, что карты для майнинга являются плохой покупкой. Видео показывает, что такие графические карты могут быть в таком же хорошем или даже лучшем состоянии по сравнению с бывшими в употреблении игровыми графическими картами.

реклама

Для тестирования в прошлом году LinusTechTips приобрел множество бывших в употреблении видеокарт, которые были использованы для майнинга. Модели включали платы от RTX 3060 до карт RTX 3080 10 ГБ, а также графических карт AMD Radeon RX 5700 XT. Все модели сравнивались с малоиспользуемыми аналогами, имевшимися в распоряжении LTT.

С этими графическими процессорами LinusTechTips использовал Kombuster для тестирования тактовой частоты графического процессора и качества кристалла, а затем использовал несколько игр ААА класса, работающих в разрешении 1080P, 1440P и 4K, для проверки производительности. Любая видеокарта, которая работала на 3% хуже эталонных, считалась неисправной картой.

В целом, тест прошли почти все 19 карт, включая все бывшие в употреблении RTX 3070, RTX 3080, большинство RTX 3060 и большинство видеокарт RX 5700 XT. Единственные проблемы были с двумя картами: Gigabyte Eagle RTX 3060 OC и Sapphire Pulse RX 5700 XT.

RTX 3060 была полным провалом, демонстрируя невероятно низкую тактовую частоту из-за температуры, превышающей 100°C. LinusTechTips дошел до того, что проверил надежность VRAM карты, и она полностью провалила тест. RX 5700 XT была не так уж плоха, только провалила тест Kombustor, имея тактовую частоту на 3% или хуже по сравнению с эталонной моделью RX 5700 XT. Но в играх графический процессор работал отлично, с практически идентичной производительностью по сравнению со всеми другими протестированными RX 5700 XT.

LinusTechTips не объясняет причину проблем с тактовой частотой в Kombustor. Это может быть просто связано, с пониженным целевым энергопотребление, которое дало о себе знать только в Kombuster, но не в игровых тестах. Это неудивительно, учитывая, что модель Sapphire работала лучше всех карт RX 5700 XT.

Помимо этих двух карт, все остальные работали безупречно и так же хорошо, как когда они были новыми. Опять же, стоит отметить, что все эти видеокарты, вероятно, использовались майнерами в какой-то момент их жизненного цикла.

Таким образом, по крайней мере, согласно тестированию LinusTechTips, покупка подержанного графического процессора после майнинга не так опасна и сомнительна, как может показаться.

В тестировании LinusTechTips определенно есть определенная информативность, но стоит иметь в виду, что размер выборки довольно мал. Кроме того также было множество сообщений непосредственно от партнеров Nvidia относительно деградации GPU при майнинге. Palit утверждает, что графические процессоры, работающие круглосуточно и без выходных, могут снижать производительность примерно на 10% в год. Это определенно стоит учитывать при покупке.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

В любом случае всегда лучше сразу получить подробности о видеокарте, которую собираетесь купить. Невозможно заранее знать, насколько хорошо с бывшей в употреблении видеокартой обращался владелец, и сохранит ли она ту же производительность, что и новая, независимо от того, использовалась ли она в качестве карты для майнинга.