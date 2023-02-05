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Процессор AMD Ryzen 7 7840HS протестирован с Cinebench R23
Производительность AMD Ryzen 7 7840HS на 26% превышает Ryzen 7 6800H предыдущего поколения
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 Буквально вчера стали известны первые результаты тестов интегрированного графического процессора Radeon 780M на архитектуре RDNA3 в 3DMark TimeSpy, а сегодня тот же источник поделился первыми результатами тестов процессора Ryzen 7 7840HS.

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 Ryzen 7 7840HS представляет собой 8-ядерный и 16-поточный процессор с базовой тактовой частотой 3,8 ГГц и возможностью повышения до 5,1 ГГц. Он является частью новой серии продуктов и основан на совершенно новых кристаллах под кодовым названием «Phoenix». Фактически это первый процессор AMD, сочетающий в себе архитектуры Zen4 и RDNA3.

 Важно отметить, что это не флагманский процессор, есть еще чип Ryzen 9 7940HS с тактовой частотой на 100-200 МГц выше. Серия HS предназначена для работы в ноутбуках с пределом базовой мощности от 35 до 45 Вт, поэтому они предназначены для более тонких игровых систем, в отличие от моделей HX с TDP от 55 Вт.

 Судя по опубликованному снимку экрана, процессор набрал 16854 балла в многоядерном тесте Cinebench R23. Оценка одноядерной производительности не указана. Следует отметить, что частота в одноядерном режиме на данном конкретном образце указана некорректно, поэтому оценка была скрыта. Если он достигнет заявленных частот, то можно ожидать производительности около 1800 баллов, утверждает инсайдер.

 Сравнение с процессорами конкурентов показывает, что эти чипы мощностью 45 Вт должны конкурировать с процессорами Intel 12-го поколения, такими как Core i9-12900H. Новинка также на 26% быстрее, чем Ryzen 7 6800H последнего поколения.

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 AMD собирается выпустить серию Ryzen 7000HS в марте, поэтому у компании еще есть время для точной настройки драйверов.

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