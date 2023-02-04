Компания PowerColor представила свою флагманскую видеокарту AMD Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil. Новинка разработана для пользователей, у которых уже есть система жидкостного охлаждения. Карта Liquid Devil, по сути, сочетает в себе печатную плату Radeon RX 7900 XTX Red Devil с установленным на заводе водоблоком полного покрытия. Водоблок произведен компанией EK Water Blocks, как и в Radeon RX 6900 XT Liquid Devil предыдущего поколения, и, вероятно, основан на серии водоблоков Quantum Vector компании, в котором используется никелированная медь в сочетании с прозрачным акриловым корпусом, усеянным многочисленными адресуемые RGB светодиодами и покрытым виниловыми наклейками, характерными для видеокарт PowerColor.
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Карта, вероятно, также имеет металлическую заднюю панель с подсвеченным логотипом PowerColor Devil. На данный момент неизвестно, отличается ли видеокарта Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil от модели Red Devil OC Limited Edition с воздушным охлаждением тактовыми частотами в базе и в режиме разгона, а также мощностью.