Компания Dell выпустила прозрачную механическую игровую клавиатуру с полностью прозрачным корпусом, RGB-подсветкой. 82-клавишная игровая прозрачная клавиатура Dell была представлена в Китае.
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Новая прозрачная механическая игровая клавиатура Dell имеет полностью прозрачные клавиши. Она поддерживает подсветку RGB и более 16,8 миллионов цветовых оттенков. Что касается подключения, то прозрачная механическая игровая клавиатура Dell поддерживает проводное подключение, беспроводной протокол Bluetooth и трехрежимное 2,4G подключение. Новинка совместима с ПК на базе операционных систем Windows и macOS и обеспечивает захватывающий игровой процесс. Игровая клавиатура оснащена встроенным аккумулятором емкостью 3000 мАч. К сожалению компания не указала продолжительность работы от одного заряда и время до полной зарядки.
Прозрачная механическая игровая клавиатура Dell оснащена сенсорным датчиком и поддерживает горячую замену. Стоимость клавиатуры на старте продаж составит 599 юаней (около 88 долларов). Затем стоимость вырастет до 999 юаней (около 147 долларов). В настоящее время нет никаких упоминаний на глобальную доступность игровой клавиатуры.
Dell ожидает, что новая прозрачная механическая игровая клавиатура получит достойные отзывы на китайском рынке. Её впечатляющая схема освещения и функциональность могут привлечь внимание любителей игр.