Это будет первый выпуск драйверов для предыдущих поколений видеокарт за два месяца

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Как подтвердил сегодня главный архитектор игровых решений AMD Фрэнк Азор, компания выпустит новый драйвер для видеокарт серии Radeon 6000 и старше в течение 2 недель. Этот драйвер будет первым выпуском более чем за 2 месяца.

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С момента появления новой архитектуры RDNA3 для настольных ПК команда разработчиков программного обеспечения AMD сосредоточила свое внимание на серии Radeon RX 7000. Две модели RX 7900 получили четыре последовательных драйвера с конца ноября, в то время как серия RX 6000 за это время не получила никаких обновлений.

AMD выпустит новый драйвер для старых графических процессоров в ближайшие две недели, если только команда разработчиков не столкнется с проблемами. На вопрос, будет ли это унифицированный драйвер для графических процессоров RDNA3/RDNA2, Фрэнк Азор только подтвердил, что целью компании является стратегия унифицированного драйвера.

"Мы работаем над новыми драйверами @amdradeon для карт серии RX 6000 и карт предыдущего поколения, стремясь выпустить их в течение следующих 2 недель. Предоставим еще одно обновление, если мы столкнемся с какими-либо задержками и по мере приближения к их публикации. Спасибо за ваше терпение", сказал Фрэнк Азор 3 февраля 2023 г.

Не совсем понятно, почему видеокарты до RX 7000 так долго не получали новый драйвер. Тем более, что компания гордится своим прогрессом в разработке программного обеспечения. Например, в 2021 году AMD выпустила больше обновлений драйверов, чем NVIDIA.





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