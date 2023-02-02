Также стали доступны сведения о видеокартах Radeon RX 7700 XT, RX 7600 и RX 7600 XT

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Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

После выпуска компанией AMD флагманских видеокарт RX 7900 XT/XTX разумно было ожидать, что в ближайшие месяцы появятся более доступные платы среднего и бюджетного уровня на архитектуре RDNA 3. Сегодня Youtube канал RedGamingTech поделился техническими характеристиками видеокарт и оценками производительности моделей Radeon RX 7800 XT, RX 7700 XT, RX 7600 XT и RX 7600.

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RedGamingTech утверждает RX 7800 XT будет иметь 60 вычислительных блоков (CU), 64 МБ Infinity Cache, 16 ГБ видеопамяти со скоростью 20 Гбит/с, 256-битную шину и общую мощность платы 280 Вт. Тактовые частоты RX 7800 XT в играх и в режиме Boost могут составить 2,6 ГГц и 2,8 ГГц соответственно.

Следующая в иерархии видеокарта Radeon RX 7700 XT, должна получить 48 вычислительных блоков, 12 ГБ видеопамяти на скорости 20 Гбит/с, 192-битный интерфейс памяти, 48 МБ Infinity Cache и TBP 225 Вт. Тактовые частоты в игровом режиме и в режиме Boost на RX 7700 XT будут на 200 МГц ниже, чем на RX 7800 XT.

Видеокарты Radeon RX 7600 и 7600 XT на базе графического процессора Navi 33 имеют 28 и 32 вычислительных блока, 32 МБ Infinity Cache, 8 ГБ видеопамяти, 128-битную шину и TBP 140 и 180 Вт соответственно. Помимо немного более высокого TBP у RX 7600 XT, карта также может иметь на 200 МГц более высокую игровую (2,5 ГГц) и boost (2,8 ГГц) частоту по сравнению с оригинальной Radeon RX 7600. RedGamingTech также упоминает, что RX 7600 также будет иметь более медленную память со скоростью 16 Гбит/с.

Что касается производительности видеокарт, то предполагается, что RX 7800 XT будет соответствовать RX 6950 XT, а RX 7700 XT будет равна производительности RX 6800. Чтобы представить эти цифры, то можно вспомнить, что RX 6950 XT, в среднем примерно на 25% быстрее, чем RX 6800 XT в 3DMark Time Spy. Это означает, что RX 7800 XT может обеспечить повышение производительности на 25% по сравнению с предшественником.

Точно так же RX 6800 примерно на 40% производительнее RX 6700 XT в 3DMark Time Spy. Если сообщение RedGamingTech верно, то RX 7700 XT получит значительное улучшение производительности по сравнению с RX 6700 XT.

Наконец, RX 7600 и RX 7600 XT предположительно будут равны по производительности RX 6650 XT и RX 6700 XT, в то время как RX 7600 может работать аналогично RX 6600 XT/6650 XT. Эти показатели производительности соответствуют ранее встречавшимся сведениям.

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Стоит однако напомнить, что это не официальная информация и относиться к ней нужно с долей скепсиса.