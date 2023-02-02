Новое поколение архитектуры Xe будет разделено на дискретные и интегрированные решения

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Сотрудник Intel Том Петерсен подтвердил, что архитектура Intel Xe будет включать варианты LPG и HPG. Решение разделить архитектуру пришло со временем, когда компания поняла, что её нужно дифференцировать и оптимизировать для двух совершенно разных сегментов.

реклама

Это будет дальнейшая сегментация графических карт Intel, обеспечивающая одинаковые наборы функций для разных продуктов. Intel уже поставляет решения на базе архитектуры Xe для центров обработки данных(HPC), устройств с низким энергопотреблением(LP) и HPG для игр.

Петерсен сказал, что графическая серия Xe2 под кодовым названием Battlemage будет доступна с вариантами LPG и HPG, эти варианты будут оптимизированы для интегрированных и дискретных графических процессоров.

"Существует Xe и Xe 2, в котором есть Xe-LPG, HPG и небольшие вариации, являющиеся нашим большим опытом. Идея заключалась в том, что нам нужно было оптимизировать для каждого сегмента, создавать отдельные чипы и проводить отдельные проверки. И я думаю, что теперь нам лучше сконцентрировать наше внимание и действительно думать об этом как о действительно солидном, сложном бизнесе.

Но это непростая задача, потому что все они имеют немного разные способы оптимизации. И это то, что мы сделаем гораздо лучше в будущем", — сказал Том Петерсен.

Как известно из утечек, процессоры Intel Meteor Lake будут первыми процессорами, оснащенными производительными ядрами Redwood Cove, эффективными ядрами Crestmont и новой архитектурой графического процессора Xe-LPG. Это будет серьезным изменением по сравнению с текущей реализацией встроенной графики Iris Xe.

Xe2-LPG, скорее всего, будет использоваться преемником Meteor Lake под названием Lunar Lake. Такая графика будет предлагать более 128 исполнительных блоков, чего должно быть достаточно для некоторых нетребовательных игр.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Переход Intel к более мощным архитектурам Xe происходит в тот момент, когда AMD представляет свой интегрированный графический процессор RDNA3 для APU Ryzen 7000 Phoenix. Эта платформа будет использоваться тонкими и легкими игровыми ноутбуками и грядущими портативными игровыми консолями, популярность которых только за последние 2 года резко возросла.