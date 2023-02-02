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Intel готовит новую графическую архитектуру Xe2
Новое поколение архитектуры Xe будет разделено на дискретные и интегрированные решения
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 Сотрудник Intel Том Петерсен подтвердил, что архитектура Intel Xe будет включать варианты LPG и HPG. Решение разделить архитектуру пришло со временем, когда компания поняла, что её нужно дифференцировать и оптимизировать для двух совершенно разных сегментов.

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 Это будет дальнейшая сегментация графических карт Intel, обеспечивающая одинаковые наборы функций для разных продуктов. Intel уже поставляет решения на базе архитектуры Xe для центров обработки данных(HPC), устройств с низким энергопотреблением(LP) и HPG для игр.

 Петерсен сказал, что графическая серия Xe2 под кодовым названием Battlemage будет доступна с вариантами LPG и HPG, эти варианты будут оптимизированы для интегрированных и дискретных графических процессоров.

 "Существует Xe и Xe 2, в котором есть Xe-LPG, HPG и небольшие вариации, являющиеся нашим большим опытом. Идея заключалась в том, что нам нужно было оптимизировать для каждого сегмента, создавать отдельные чипы и проводить отдельные проверки. И я думаю, что теперь нам лучше сконцентрировать наше внимание и действительно думать об этом как о действительно солидном, сложном бизнесе.

 Но это непростая задача, потому что все они имеют немного разные способы оптимизации. И это то, что мы сделаем гораздо лучше в будущем", — сказал Том Петерсен.

 Как известно из утечек, процессоры Intel Meteor Lake будут первыми процессорами, оснащенными производительными ядрами Redwood Cove, эффективными ядрами Crestmont и новой архитектурой графического процессора Xe-LPG. Это будет серьезным изменением по сравнению с текущей реализацией встроенной графики Iris Xe.

 Xe2-LPG, скорее всего, будет использоваться преемником Meteor Lake под названием Lunar Lake. Такая графика будет предлагать более 128 исполнительных блоков, чего должно быть достаточно для некоторых нетребовательных игр.

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 Переход Intel к более мощным архитектурам Xe происходит в тот момент, когда AMD представляет свой интегрированный графический процессор RDNA3 для APU Ryzen 7000 Phoenix. Эта платформа будет использоваться тонкими и легкими игровыми ноутбуками и грядущими портативными игровыми консолями, популярность которых только за последние 2 года резко возросла.

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