Сотрудник Intel Том Петерсен подтвердил, что архитектура Intel Xe будет включать варианты LPG и HPG. Решение разделить архитектуру пришло со временем, когда компания поняла, что её нужно дифференцировать и оптимизировать для двух совершенно разных сегментов.
реклама
Это будет дальнейшая сегментация графических карт Intel, обеспечивающая одинаковые наборы функций для разных продуктов. Intel уже поставляет решения на базе архитектуры Xe для центров обработки данных(HPC), устройств с низким энергопотреблением(LP) и HPG для игр.
Петерсен сказал, что графическая серия Xe2 под кодовым названием Battlemage будет доступна с вариантами LPG и HPG, эти варианты будут оптимизированы для интегрированных и дискретных графических процессоров.
"Существует Xe и Xe 2, в котором есть Xe-LPG, HPG и небольшие вариации, являющиеся нашим большим опытом. Идея заключалась в том, что нам нужно было оптимизировать для каждого сегмента, создавать отдельные чипы и проводить отдельные проверки. И я думаю, что теперь нам лучше сконцентрировать наше внимание и действительно думать об этом как о действительно солидном, сложном бизнесе.
Но это непростая задача, потому что все они имеют немного разные способы оптимизации. И это то, что мы сделаем гораздо лучше в будущем", — сказал Том Петерсен.
Как известно из утечек, процессоры Intel Meteor Lake будут первыми процессорами, оснащенными производительными ядрами Redwood Cove, эффективными ядрами Crestmont и новой архитектурой графического процессора Xe-LPG. Это будет серьезным изменением по сравнению с текущей реализацией встроенной графики Iris Xe.
Xe2-LPG, скорее всего, будет использоваться преемником Meteor Lake под названием Lunar Lake. Такая графика будет предлагать более 128 исполнительных блоков, чего должно быть достаточно для некоторых нетребовательных игр.
Переход Intel к более мощным архитектурам Xe происходит в тот момент, когда AMD представляет свой интегрированный графический процессор RDNA3 для APU Ryzen 7000 Phoenix. Эта платформа будет использоваться тонкими и легкими игровыми ноутбуками и грядущими портативными игровыми консолями, популярность которых только за последние 2 года резко возросла.