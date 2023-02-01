Ryzen 9 7900X3D получит стоимость 599 долларов, а Ryzen 7 7800X3D выйдет 6 апреля по цене 449 баксов

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Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Компания AMD сообщает, что ее флагманский 16-ядерный процессор Ryzen 9 7950X3D будет стоить столько же, сколько оригинальный 16-ядерный Ryzen 9 7950X на архитектуре Zen4 при запуске, то есть 699 долларов. Этот процессор будет запущен вместе с Ryzen 9 7900X3D, 12-ядерным чипом, 28 февраля. AMD оценила эту модель в 599 долларов, что на 50 долларов больше, чем цена обычного Ryzen 9 7900X при запуске.

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Следующим процессором Ryzen с технологией X3D в линейке станет 8-ядерная модель Ryzen 7 7800X3D, выход которой запланирован на 6 апреля. По данным AMD, этот процессор будет стоить 449 долларов, что на больше, чем недавно анонсированный Ryzen 9 7900 за 429 долларов.

Все три процессора оснащены увеличенным 3D V-Cache, который, как говорят, обеспечивает лучшую игровую производительность в линейке компании. Флагманская модель продемонстрировала превосходство AMD над 24-ядерным процессором Intel Core i9-13900K в играх.

Новые стартовые цены на процессоры Ryzen 7000X3D гарантируют, что стоимость процессоров Ryzen 7000X будет снижена. Например, на сайте Amazon цены на данные процессоры, указанные ниже, уже ниже, чем на розничном рынке:

AMD Ryzen 9 7950X - 589 долларов;

AMD Ryzen 9 7900X - 419 долларов;

AMD Ryzen 7 7800X - 345 долларов.

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При покупке всех трех моделей, AMD дарит код на бесплатное приобретение грядущей игры Star Wars Jedi Survivor. Пока неясно, будет ли в данной акции участвовать и серия Ryzen 7000X3D.