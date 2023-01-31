Такую информацию сообщил сотрудник TechPowerUP

Мэтью Смит из TechPowerUP, следящий за базой данных графических процессоров, утверждает, что некоторые карты RTX 4070 уже имеют подтвержденные тактовые частоты.

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Colorful является первой компанией, представившей разогнанную на заводе видеокарту RTX 4070 в базу данных утилиты GPU-Z, которая является источником данной информации. Это означает, что карта уже имеется в лабораториях и сейчас тестируется с нестандартными частотами.

Сообщается, что RTX 4070 имеет базовую тактовую частоту 1920 МГц и тактовую частоту 2475 МГц в режиме разгона. По сравнению с RTX 4070 Ti, это на 135 МГц ниже Boost режиме и на 390 МГц ниже в базовом режиме. Кроме того, сообщается, что модель RTX 4070 iGame Ultra White OC от Colorful имеет еще более высокую тактовую частоту 2505 МГц в режиме разгона.

Мэтью Смит также подтверждает недавние слухи о новой карте RTX TITAN, но никто не знает, когда она выйдет. Кроме того, новый TITAN уже появился в базе данных с тактовыми частотами 2235 МГц и 2520 МГц для базового и boost режима соответственно, что совпадает с RTX 4090. Кроме того, он подтверждает, что эта модель имеет 48 ГБ памяти GDDR6X.

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Что касается видеокарты RTX 4070, то она поступит в массовое производство в феврале, а позже за ней последует RTX 4060 Ti. NVIDIA еще не подтвердила, когда обе карты будут выпущены, но графические процессоры AD104 и AD106 появятся на рынке в мобильной серии RTX 40 среднего уровня 22 февраля.