Компания объявила, что стоимость материнских плат будет начинаться от 125 долларов

Согласно информации HKEPC, AMD собирается представить две версии чипсета A620 для своих недорогих материнских плат, что обеспечит более низкий порог входа пользователей на платформу AM5 для пользователей с ограниченным бюджетом. Как отмечает источник, AMD собирается использовать модуль Promontory 21 (PROM21) для материнских плат A620, который используется в моделях B650 и X670. Тем не менее впервые появилась информация о Promontory 22 (PROM22), модуле, который позволит материнским платам на базе чипсета A620 стоить от 125 долларов. Данное обещание компания AMD сделала в своем маркетинговом слайде, которые можно увидеть ниже. Два набора микросхем A620 позволят пользователям выбрать базовую функциональность или некоторые дополнительные функции при разумном бюджете.

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Поскольку PROM21 входит во все модели чипсетов, он содержит функции, отключенные AMD для создания различных категорий плат. Тем не менее PROM22 является новинкой, которой не нужны навороты high-end плат и лишены на аппаратном уровне ненужных функций чипсета A620. Это снижает затраты AMD, облегчая производителям корректировку стоимости плат.