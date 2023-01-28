В России планируется усилить контроль над индустрией видеоигр для защиты молодежи от негативного влияния игр, создать запрещенный список популярных игр, в которых используются скрытые послания для воздействия на сознание и подсознание, а также вредоносный и запрещенный контент, например, прозападная тематика в играх.
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Комиссия хочет создать список одобренных и запрещенных игр, а также каталог одобренных онлайн-игр, которые будут работать как российский RuStore, являющийся альтернативой Google Play и App Store. Также предлагается, чтобы любые игры, предназначенные для выпуска в стране, проверялись Центром компетенций по импортозамещению на наличие нежелательного содержания.
Еще одно предложение состоит в том, чтобы все компьютеры, продаваемые в Российской Федерации, поставлялись с предустановленным программным обеспечением для родительского контроля.
Есть опасения по поводу того, какое влияние такие правила окажут на индустрию видеоигр, которая уже испытывает трудности из-за санкций. Александр Малахов, директор Центра цифрового развития Центра стратегических разработок, также отметил, что, поскольку российских патриотических игр пока нет, это определенно ограничит количество одобренных игр.
Даже если эти меры будут введены, российские геймеры, скорее всего, найдут способы их обойти, используя торренты и VPN. Valve, например, в прошлом году запретила пользователям в России покупать игры через Steam, но это не помешало жителям страны довольно легко обходить ограничения.