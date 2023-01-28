Также планируется на все продаваемые компьютеры устанавливать средства родительского контроля

В России планируется усилить контроль над индустрией видеоигр для защиты молодежи от негативного влияния игр, создать запрещенный список популярных игр, в которых используются скрытые послания для воздействия на сознание и подсознание, а также вредоносный и запрещенный контент, например, прозападная тематика в играх.

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Комиссия хочет создать список одобренных и запрещенных игр, а также каталог одобренных онлайн-игр, которые будут работать как российский RuStore, являющийся альтернативой Google Play и App Store. Также предлагается, чтобы любые игры, предназначенные для выпуска в стране, проверялись Центром компетенций по импортозамещению на наличие нежелательного содержания.

Еще одно предложение состоит в том, чтобы все компьютеры, продаваемые в Российской Федерации, поставлялись с предустановленным программным обеспечением для родительского контроля.

Есть опасения по поводу того, какое влияние такие правила окажут на индустрию видеоигр, которая уже испытывает трудности из-за санкций. Александр Малахов, директор Центра цифрового развития Центра стратегических разработок, также отметил, что, поскольку российских патриотических игр пока нет, это определенно ограничит количество одобренных игр.

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Даже если эти меры будут введены, российские геймеры, скорее всего, найдут способы их обойти, используя торренты и VPN. Valve, например, в прошлом году запретила пользователям в России покупать игры через Steam, но это не помешало жителям страны довольно легко обходить ограничения.