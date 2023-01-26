Пользователи смогут без проблем установить систему, используя ISO-образ

Microsoft подтвердила, что прекратит продажу ключей и лицензий Windows 10 с 1 февраля, а это означает, что 31 января будет последним днем, когда можно будет купить копию старой ОС. Это не должно быть большим сюрпризом, поскольку Windows 11 является приоритетом компании, а Windows 10 уйдет на покой в октябре 2025 года.

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Хотя Microsoft прекратит продажу лицензий Windows 10 в феврале, она не планирует удалять установочный образ носителя (.ISO) или Media Creation Tool, согласно изменениям, внесенным в документацию компании. Это касается всех версий Windows 10, включая Домашнюю и Профессиональную.

Microsoft разместила в своем интернет-магазине сообщение, подтверждающее, что 31 января 2023 года будет последним днем, когда Windows 10 предлагается для продажи. Это сообщение отображается во всех списках Windows 10 и относится только к интернет-магазину, но, скорее всего, пользователи не смогут приобрести лицензию и в офлайн-магазинах Microsoft.

В уведомлении подтверждается, что компания продолжит поддерживать Windows 10 до 14 октября 2025 года. Это включает в себя защиту от вирусов, шпионского и другого вредоносного ПО.

Хорошая новость заключается в том, что Microsoft не усложнит пользователям загрузку Windows 10 через ISO, установочный носитель или аналогичные инструменты. Уведомление Microsoft Store применяется только к платным загрузкам, а не к ISO-образам, предлагаемым через портал загрузок.

Компания также предложит операционную систему для загрузки через свою сеть MSDN. Это основано на информации, доступной на веб-сайте компании, но она всегда может быть изменена. Хотя покупка лицензий Windows 10 у Microsoft невозможна, купить ключи продукта всегда можно у других интернет-магазинов.

На странице политики поддержки Windows 10 Home и Pro компания четко заявила, что продолжит предоставлять обновления для старых компьютеров с Windows 10 до 14 октября 2025 года. Microsoft считает Windows 10 правильным выбором для тех, кто не готов переходить на новое оборудование или предпочитает старый интерфейс новому.

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Существует также возможность приобрести лицензию на Windows 11 и понизить версию до Windows 10 с помощью ISO образа. Переход на Windows 10 с Windows 11 останется возможным, и Microsoft автоматически активирует лицензию Windows 10.