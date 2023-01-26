Turn 10 Studios поделилась новыми подробностями о следующей долгожданной части гоночной игры серии Forza Motorsport. Крис Эсаки, креативный директор Turn 10 Studios, сказал, что игра создается с нуля, чтобы стать самой технически совершенной гоночной игрой из когда-либо созданных. На момент запуска будет доступно более 500 автомобилей для гонок, являющихся самыми современными гоночными автомобилями, которые Forza когда-либо представляла.
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Арт-директор транспортных средств Гейб Гарсия сказал, что улучшения в их физических моделях больше, чем в Forza 5, Forza 6 и Forza 7 вместе взятых. Визуализация происходит в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду с трассировкой лучей в реальном времени.
Turn 10 также делает все возможное с точки зрения визуальной привлекательности. Освещение было получено с использованием спектрофотометра для захвата нескольких точек данных о поведении света на различных поверхностях. Более того, повреждения теперь зависят от конкретной игровой обстановки и уникальны для каждой машины. Игра моделирует даже толщину краски, сколы и их направленность, а накопление грязи также выглядит более реалистично.
Гонки — это не только зрительные образы, но и специфические звуки. Turn 10 здесь тоже проделала серьезную работу. Аудиодиректор проекта Чейз Комбс сказал, что это первая игра Forza, которая изначально была запланирована для аудиоформатов Dolby Atmos и Windows Sonic.
Моды теперь меняют звук автомобиля. Установив новый выхлоп или добавив нагнетатель, можно сразу заметить разницу. В Turn 10 были даже внесены небольшие изменения, такие как система оповещения о региональной трассе, а также улучшенная подвеска и аудиосистема.
Игра будет выпущена с 20 гоночными треками, пять из которых являются новыми для серии. В их дизайн было вложено множество деталей, чтобы они выглядели максимально реалистично. Впервые в серии будет полностью динамическое время суток с погодой, а также динамическая температура трассы, мокрое дорожное покрытие и резина.
Forza Motorsport должна выйти в 2023 году для ПК, Xbox Series и Game Pass.