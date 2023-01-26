Hазрешение новинки составляет 4K, а частота обновления - 144 Гц

В наши дни технология Mini-LED стремительно набирает популярность среди пользователей и производителей оборудования, например, Apple внедряет ее на большинстве своих устройств премиум-класса, а производители ноутбуков предлагают ее в качестве альтернативы OLED. Конечно, есть телевизоры Mini-LED большого размера, но в настоящее время геймеры и создатели контента склонны искать мониторы с диагональю 40 дюймов, которые все еще не доступны с технологией Mini-LED. Samsung является единственной компанией, которая в настоящее время предлагает 49-дюймовый Mini-LED монитор Odyssey Neo G9. Однако это сверхширокая модель, которая может понравиться далеко не всем. Для поклонников формата 16:9 Samsung представила 43-дюймовый Odyssey Neo G7 с запатентованной технологией Quantum Mini-LED и разрешением 4K.

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Одним из преимуществ дисплеев Mini-LED является превосходная яркость изображения по сравнению с любой другой существующей технологией. Новый монитор Odyssey Neo G7 поддерживает сертификаты VESA Display HDR600 и HDR 10+, но в пресс-релизе упоминается, что типичная яркость составляет 400 нит. В отличие от телевизоров большого размера с глянцевым покрытием экрана, этот 43-дюймовый дисплей имеет матовое покрытие, которое остается стандартным для игровых мониторов.

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Помимо разрешения 4K, дисплей имеет частоту обновления 144 Гц, время отклика 1 мс с технологией MPRT, а также предлагает VRR через AMD FreeSync Premium Pro. Он также совместим с новейшей платформой потоковой передачи игр Samsung Gaming Hub 2 и потоковой передачей Smart Hub TV. Поскольку его можно использовать как телевизор, в него встроены 2 динамика мощностью по 20 Вт. Выбор портов включает в себя DisplayPort 1.4 и два видеовхода HDMI 2.1, два порта USB-A 3.0, разъем GbE, а также возможность беспроводного подключения по протоколам Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2.