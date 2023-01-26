Смартфон получит чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1 и до 12 ГБ ОЗУ

FCC опубликовала документацию для еще одного невыпущенного смартфона Xiaomi под кодовым названием 23013PC75G. На основании опубликованной документации Xiaomi выпустит смартфон 23013PC75G под брендом POCO, но его маркетинговое название на данном этапе остается неизвестным. Тем не менее FCC показала другие характеристики будущего устройства.

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Согласно базе данных IMEI, модель 23013PC75G является частью серии POCO F5. Однако, до сих пор не принято решение относительно того, относится ли номер 23013PC75G к POCO F5 или POCO F5 Pro. Хотя MySmartPrice показал результат, связывающий 23013PC75G с POCO F5 Pro, все средства проверки IMEI определяют 23013PC75G в качестве POCO F5. Несколько месяцев назад Xiaomiui также предположил, что модель будет называться POCO F5. FCC сообщает, что 23013PC75G работает под управлением MIUI 14, имеет два слота для SIM-карт.

Кроме того, регулирующий орган заявляет, что Xiaomi готовит две конфигурации памяти: 8 ГБ ОЗУ в сочетании со 128 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ с 256 ГБ памяти. Поддержка карт памяти не упоминается, но как правило, Xiaomi не использует эту функцию в своих высокопроизводительных смартфонах, включая телефоны под брендом POCO, как прошлогодний POCO F4. Более того, FCC подразумевает, что 23013PC75G будет доступен в лучшем случае с чипсетом SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 предыдущего поколения.

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Несмотря на то, что название чипсета не упоминается, в нем указывается, что 23013PC75G поддерживает Smart Transmit Gen 2, технологию, которую Qualcomm заменила на новую версию Smart Transmit Gen 3 для Snapdragon 8 Gen 2. Тем не менее Snapdragon 8 Plus Gen 1 должен обеспечить существенный прирост производительности над Snapdragon 870 в POCO F4. Пока неясно, когда Xiaomi объявит о серии POCO F5, хотя есть признаки того, что серия POCO X5 может появиться уже в ближайшее время.