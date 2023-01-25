Результаты процессора неплохие, но он уступает по производительности AMD Threadripper PRO 5995WX

Ведущий мировой производитель процессоров готовит две серии продуктов Xeon для рабочих станций, а именно линейки W-3400 и W-2400. Спецификации этих процессоров на данный момент хорошо известны, и мы также знаем, что Xeon W9-3495X является флагманским процессором Sapphire Rapids для таких систем.

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Запись Geekbench подтверждает, что процессор имеет 56 ядер, но не упоминает о поддержке технологии HyperThreading. Это самая мощная конфигурация, доступная с новым кристаллом Sapphire Rapids. Процессор имеет базовую тактовую частоту 1,9 ГГц с возможностью повышения в режиме разгона до 4,6 ГГц. Кроме того, процессор, как сообщается, имеет 105 МБ кэш-памяти L3 и 56 МБ кэш-памяти L2.

Тестовая система включала в себя также 128 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-4800, которая поддерживается платформой под названием «Fishhawk Falls». Эта память была установлена на материнскую плату Supermicro X13SWA-TF, которая уже попадала на страницы Интернета в декабре.

Что касается производительности, то в одноядерных нагрузках процессор на 15% медленнее, чем Threadripper PRO 5995WX, и набрал 1284 балла. Многоядерную производительность флагманского Xeon W9-3495X составила 36990 баллов.

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Intel уже подтвердила, что процессоры Xeon W3400/2400 поступят в продажу 15 февраля. Весьма вероятно, что некоторые обозреватели уже получили доступ к этим процессорам, либо результаты в Geekbench являются утечкой внутренних тестов компании-производителя материнских плат в преддверии их выхода в продажу.