Такая уловка используется для продажи подержанных видеокарт на торговых площадках

Расследование, проведенное ютубером Искандаром Соуза и компьютерным специалистом Пауло Гомесом, показало, что продавцы видеокарт на китайских розничных платформах часто обманывают покупателей, говоря о продаже «новых» видеокарт.

реклама

Графические карты после майнинга, продаваемые как совершенно новые продукты, это давняя проблема. Однако по мере того, как появляются подобные истории, майнеры ищут новые способы реализации уже не нужным их видеокарт.

Пауло поделился личным опытом, как отличить бывшую в употреблении видеокарту. Отсутствующие наклейки, винты, которые были повреждены отверткой, являются хорошими отправными точками. Однако, несмотря на то, что некоторые карты могут выглядеть новыми, включая наличие гарантийных наклеек, отсутствие пыли и царапин, они просто были специально подготовлены к продаже.

Безусловно, проще всего заметить желтый оттенок модулей памяти и графического процессора. Судя по всему, был придуман новый метод обмана покупателей - покраска микросхем памяти, чтобы они выглядели новее, чем должны быть.

Желтый оттенок памяти и графического процессора может быть результатом перепайки майнерами компонентов на новые платы или просто избыточным нагревом при длительном использовании. Какой бы ни была причина, желтый оттенок является явным признаком того, что карта не новая. Пауло показал множество примеров того, как выглядит GPU после майнинга.

Аналогичное расследование от TecLab касалось бывших в употреблении карт для майнинга, продаваемых одной из бразильских компаний. Цвет термопасты проданных графических процессоров отличался от цвета совершенно новых карт, продаваемых другими поставщиками. Эти карты были открыты во время прямой трансляции, когда они прибыли в свой офис, чтобы подтвердить, что не было никаких нарушений. Обладая обширными знаниями по этому вопросу, они быстро подтвердили, что компания продавала карты после майнинга ничего не подозревающим клиентам.

Вероятно, не стоит сразу делать выводы, увидев желтый оттенок на компонентах видеокарты, однако, как правило, покупать видеокарты на таких розничных платформах не очень хорошая идея.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Кроме того, перепайка графического процессора является обычной практикой. Это особенно актуально для высокопроизводительных графических процессоров, как показано в недавнем видео из центра ремонта графических процессоров EVGA.