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Майнеры начали красить память видеокарт, чтобы она выглядела как новая
Такая уловка используется для продажи подержанных видеокарт на торговых площадках
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 Расследование, проведенное ютубером Искандаром Соуза и компьютерным специалистом Пауло Гомесом, показало, что продавцы видеокарт на китайских розничных платформах часто обманывают покупателей, говоря о продаже «новых» видеокарт.

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 Графические карты после майнинга, продаваемые как совершенно новые продукты, это давняя проблема. Однако по мере того, как появляются подобные истории, майнеры ищут новые способы реализации уже не нужным их видеокарт.

 Пауло поделился личным опытом, как отличить бывшую в употреблении видеокарту. Отсутствующие наклейки, винты, которые были повреждены отверткой, являются хорошими отправными точками. Однако, несмотря на то, что некоторые карты могут выглядеть новыми, включая наличие гарантийных наклеек, отсутствие пыли и царапин, они просто были специально подготовлены к продаже.

 Безусловно, проще всего заметить желтый оттенок модулей памяти и графического процессора. Судя по всему, был придуман новый метод обмана покупателей - покраска микросхем памяти, чтобы они выглядели новее, чем должны быть.

 Желтый оттенок памяти и графического процессора может быть результатом перепайки майнерами компонентов на новые платы или просто избыточным нагревом при длительном использовании. Какой бы ни была причина, желтый оттенок является явным признаком того, что карта не новая. Пауло показал множество примеров того, как выглядит GPU после майнинга.

Аналогичное расследование от TecLab касалось бывших в употреблении карт для майнинга, продаваемых одной из бразильских компаний. Цвет термопасты проданных графических процессоров отличался от цвета совершенно новых карт, продаваемых другими поставщиками. Эти карты были открыты во время прямой трансляции, когда они прибыли в свой офис, чтобы подтвердить, что не было никаких нарушений. Обладая обширными знаниями по этому вопросу, они быстро подтвердили, что компания продавала карты после майнинга ничего не подозревающим клиентам.

 Вероятно, не стоит сразу делать выводы, увидев желтый оттенок на компонентах видеокарты, однако, как правило, покупать видеокарты на таких розничных платформах не очень хорошая идея.

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 Кроме того, перепайка графического процессора является обычной практикой. Это особенно актуально для высокопроизводительных графических процессоров, как показано в недавнем видео из центра ремонта графических процессоров EVGA.

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#видеокарты #майнинг #майнеры #майнер
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