Стоимость смартфонов серии Moto G в еврозоне начинается от 180 евро за младшую модель

Motorola представила четыре новых смартфона серии Moto G. Как и ожидалось, новыми моделями являются Moto G13, Moto G23, Moto G53 и Moto G73, которые приходят на смену Moto G10, Moto G22, Moto G52 и Moto G72 соответственно, хотя последней модели всего несколько месяцев. Moto G22 и Moto G52 также вышли меньше года назад.

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Хотя все четыре новых смартфона относятся к одной серии, они различаются по нескольким параметрам. Все они имеют 6,5-дюймовые IPS-дисплеи, а также аккумуляторные батареи емкостью 5000 мАч. Motorola также установила Android 13 на все модели и устройства для чтения карт памяти microSD.

Moto G13, Moto G23, Moto G53 и Moto G73 имеют следующее технические характеристики:

Стоимость новой серии Moto G в еврозоне начинается от 179,99 евро. По данным Motorola, Moto G13, Moto G23, Moto G53 и Moto G73 будут доступны на некоторых рынках Азии и Латинской Америки. К сожалению, компания не подтвердила, какие страны получат четыре новых смартфона серии Moto G и когда какой-либо из них будет доступен за пределами еврозоны. Новую серию Moto G уже можно заказать по следующим ценам и цветовых решениях:

- Moto G13 (4 ГБ ОЗУ/128 ГБ) - €179.99: Blue Lavender, Matte Charcoal, Rose Gold;

- Moto G23 (8 ГБ ОЗУ/128 ГБ) - €229.99: Matte Charcoal, Pearl White, Steel Blue;

- Moto G53 (4 ГБ ОЗУ/128 ГБ) - €249.99: Arctic Silver, Ink Blue, Pale Pink;

- Moto G73 (8 ГБ ОЗУ/256 ГБ) - €299.99: Lucent White, Midnight Blue.

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