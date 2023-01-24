Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Motorola представила смартфоны: Moto G13, Moto G23, Moto G53 и Moto G73
Стоимость смартфонов серии Moto G в еврозоне начинается от 180 евро за младшую модель
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

 Motorola представила четыре новых смартфона серии Moto G. Как и ожидалось, новыми моделями являются Moto G13, Moto G23, Moto G53 и Moto G73, которые приходят на смену Moto G10, Moto G22, Moto G52 и Moto G72 соответственно, хотя последней модели всего несколько месяцев. Moto G22 и Moto G52 также вышли меньше года назад.

реклама

 Хотя все четыре новых смартфона относятся к одной серии, они различаются по нескольким параметрам. Все они имеют 6,5-дюймовые IPS-дисплеи, а также аккумуляторные батареи емкостью 5000 мАч. Motorola также установила Android 13 на все модели и устройства для чтения карт памяти microSD.

 Moto G13, Moto G23, Moto G53 и Moto G73 имеют следующее технические характеристики:

 Стоимость новой серии Moto G в еврозоне начинается от 179,99 евро. По данным Motorola, Moto G13, Moto G23, Moto G53 и Moto G73 будут доступны на некоторых рынках Азии и Латинской Америки. К сожалению, компания не подтвердила, какие страны получат четыре новых смартфона серии Moto G и когда какой-либо из них будет доступен за пределами еврозоны. Новую серию Moto G уже можно заказать по следующим ценам и цветовых решениях:

 - Moto G13 (4 ГБ ОЗУ/128 ГБ) - €179.99: Blue Lavender, Matte Charcoal, Rose Gold;

 - Moto G23 (8 ГБ ОЗУ/128 ГБ) - €229.99: Matte Charcoal, Pearl White, Steel Blue;

 - Moto G53 (4 ГБ ОЗУ/128 ГБ) - €249.99: Arctic Silver, Ink Blue, Pale Pink;

 - Moto G73 (8 ГБ ОЗУ/256 ГБ) - €299.99: Lucent White, Midnight Blue.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #motorola #moto #moto g20 #moto g10 #moto g30 #moto g13 #moto g23 #moto g53 #moto g73
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Владельцам смартфонов Samsung следует обновить Galaxy Store до последней версии
Появились изображения смартфона Moto G53 5G и его упаковки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Массивные системы охлаждения на видеокартах отрывают видеочипы от текстолита
34
На Украине стальной сеткой пытаются поймать и остановить российские Ланцеты
18
ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
27
Морские пехотинцы обманули военного робота с помощью трюка из игры Metal Gear Solid
5
Современные танки Т-90М «Прорыв» стали всё чаще появляться в зоне СВО
14
Поставкам Leopard 2 Украине быть: Германия не против передачи немецких танков
8
56 смартфонов Xiaomi серии Redmi Note и Redmi получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
4
Африканская страна передала Украине 20 танков Т-72Б
29
Почему старые флагманы NVIDIA дорогие, и как GeForce RTX 4070 Ti стала самой выгодной видеокартой
2
Первый малый модульный ядерный реактор одобрен для использования в США
1
США обеспокоены количеством случаев онкологии в своих ракетных войсках
1
Tom's Hardware назвали лучшие видеокарты по параметру FPS/$
21
Пентагон испытывает новые танки Abrams SEPv4 на летальность и живучесть
+
NTFS устарела, Microsoft незаметно включила поддержку ReFS для Windows 11
15
Дорогие SSD Samsung 990 PRO столкнулись с проблемой ухудшения работоспособности
38
Впервые африканская страна отправила на Украину советские танки
4
Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 восхитили поклонников, опубликовав новые изображения из игры
14
Leopard-2 уже на Украине, очевидцы сообщают о якобы увиденных танках в районе Николаева
16
Разрабатываемый китайцами беспилотник способен взять на борт пять тонн груза
+
Материнская компания Google сокращает 12 тысяч рабочих мест по всему миру
1

Популярные статьи

США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
10
7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
59
Слабые места и уязвимости передовых западных танков, таких как Leopard, Leclerc и Abrams
32
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
78
Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе
+
Jung_E (Чон И) - немножко хорошей фантастики
9
Нестареющая легенда - NVIDIA GeForce GTX 1060
28
Sony может купить компанию Ubisoft
4
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
60
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
19

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100560
20:46
У нас такую от комара ставят.
На Украине стальной сеткой пытаются поймать и остановить российские Ланцеты
dfg13
20:46
и сейчас можно через посредников купить либо если есть знакомые там. Просто тут ценник почти на всё X2 и ещё выбор мал. Покупай здесь если нравится никто ж тебе не запрещает)
Steam Deck появились в магазинах «М.Видео» — цены удивляют
Денис Макаров
20:45
Не задавай неудобных вопросов)
На Украине стальной сеткой пытаются поймать и остановить российские Ланцеты
Евгений Самара
20:40
Ну, да. Как хххлы соблюдают договоры - можно посмотреть на примере Минских соглашений.
Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении, наподобие Пакта Молотова-Риббентропа
Каа
20:36
Не хотят. Также как до крымского моста не хотели бомбить инфраструктуру.
СМИ: Дюжина стран готова передать Украине около 100 танков Leopard
Vovantro
20:33
Капитализм, счастье... Зашибись. Чего недоумеваете то? И это не от цен у вас недоумение, а от зарплат. Цены растут на порядок сильнее и быстрее - зарплаты нет.
Steam Deck появились в магазинах «М.Видео» — цены удивляют
Каа
20:31
Не, Зелю убивать нельзя. Надо заставить работать за еду на восстановлении городов по 10 часов в сутки. А жинку отдать в бордель неграм, они её там ловко и нещадно крутить будут, пока не сотрётся.
Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении, наподобие Пакта Молотова-Риббентропа
dmitry07
20:30
А дальше - ехать-то далеко? А самолетики летают быстрее.
СМИ: Дюжина стран готова передать Украине около 100 танков Leopard
help
20:30
ты на нем сидишь кондом
Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении, наподобие Пакта Молотова-Риббентропа
Каа
20:29
И Венгрия.
СМИ: Дюжина стран готова передать Украине около 100 танков Leopard
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем