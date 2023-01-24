Китайская компания Gunnir, производящая видеокарты на базе графических процессоров Intel, без лишней шумихи представила модуль MXM на базе Arc A380, оснащенный 6 ГБ памяти GDDR6. Такие модули можно использовать для ноутбуков, настольных компьютеров в компактных форм-факторах и встраиваемых системах.
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Модули Gunnir LM-A380-6G MXM 3.1 Type-A используют Arc A380 для настольных ПК с графическим процессором ACM-G11 с восемью ядрами Xe или 1024 потоковыми процессорами и 6 ГБ памяти на 96-битном интерфейсе. Данная модель, скорее всего, будет быстрее, чем ориентированная на ноутбуки Arc A370M с GPU ACM-G11 с восемью ядрами Xe, 4 ГБ видеопамяти и 64-битным интерфейсом памяти.
В настоящее время модули MXM не очень популярны. Даже высокопроизводительные игровые ноутбуки часто имеют припаянные графические процессоры и видеопамять. Единственным исключением являются некоторые ноутбуки Alienware и Dell, в которых используются проприетарные модули GPU. Создание модулей MXM на базе графических процессоров Intel для настольных ПК является довольно неожиданным для Gunnir, но, учитывая внимание компании к графическим картам на базе Intel, вполне возможно, что она хочет использовать свои карты MXM 3.1 Type-A для настольных компьютеров и встраиваемых систем.
Модуль LM-A380-6G рассчитан на тепловую мощность до 75 Вт, что довольно много для обычных ноутбуков, хотя отлично подходит для настольных компьютеров и встроенных приложений. От новинки можно ожидать такую же производительность, как и у обычной Arc A380, но, возможно, более важными, чем чистая производительность графического процессора, будут её видео возможности. Одним из вариантов использования может быть компактная установка для цифровых вывесок и рекламных панелей.
Модули Gunnir Arc A380 6 ГБ MXM 3.1 Type-A в настоящее время доступны на JD.com и Taobao по цене от 1999 юаней до 2199 юаней (260–286 долларов). Это значительно выше рекомендованной производителем розничной цены Arc A380 для настольных ПК. Учитывая, что модуль, скорее всего, ориентирован на ультракомпактные десктопы и встраиваемые системы, такая цена не кажется слишком высокой.