Новинка также будет работать на новом чипсете Snapdragon 7 Gen 2

Redmi уже представила смартфон Note 12 Pro Speed Edition, но теперь, по слухам, дочерняя компания Xiaomi выпустит ещё одну модель линейки под названием Turbo. Предполагается, что это предстоящее дополнение к линейке смартфонов среднего класса будет иметь определенные преимущества: MIUI 14 на основе Android 12 из коробки и новейший чипсет среднего уровня Snapdragon 7 Gen 2 от Qualcomm.

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Название «Note 12 Turbo» также появилось в новой утечке, которая предполагает, что Redmi готовит какой-то не анонсированный смартфон. По словам Дебаяна Роя под ником @Gadgetsdata в Твиттере*, он получит сканер отпечатков пальцев на дисплее.

Эта технология уже отлично отработана и может стать стандартной для большинства новых Android-смартфонов среднего класса, однако на сегодняшний день она отсутствует во всей серии Note 12, включая флагманскую версию Discovery Edition, несмотря на наличие OLED-дисплея.

Таким образом, если Redmi Note 12 Turbo Edition действительно существует, компания может выпустить его по несколько более высокой цене, чем большинство устройств серии Note 12, даже без наличия такого весомого козыря, как зарядка мощностью 210 Вт.

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