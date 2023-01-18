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Кастомные карты AMD Radeon RX 7900 XTX могут достигать тактовой частоты 3,5 ГГц
Такое значение часты наблюдается в приложении Blender, а в играх данный показатель в среднем составляет около 2,8 ГГц
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 В ComputerBase есть подробный обзор частотного анализа архитектуры AMD RDNA3 и NVIDIA Ada. Новое поколение позволяет обеим архитектурам с легкостью достичь барьера в 3 ГГц, но такие частоты не будут постоянны и зависят от конкретных приложений.

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 Немецкие обозреватели заявляют о том, что архитектура RDNA3 способна работать на частотах, значительно превышающих 3 ГГц. Как оказалось, некоторые из этих утверждений могли быть правдой, просто они не применимы к тяжелым игровым нагрузкам.

 ComputerBase протестировал графические процессоры RDNA3 и Ada Lovelace в тесте 3D-рендеринга Blender. Тактовая частота в нем была значительно выше с графической картой Sapphire Radeon RX 7900 XTX со средним значением 3455 МГц. Портал даже упоминает, что частота достигала 3548 МГц, но карта не была полностью стабильной.

 Такая частота была достигнута при мощности 374 Вт и жестком ограничении в 500 Вт. Это означает, что мощность графического процессора не ограничивалась, тем более это нестандартный дизайн с улучшенной испарительной камерой. Это на 13% выше, чем у эталонной модели, но при этом потребляет на 21% больше энергии. Тактовая частота графического процессора также на 24% выше, чем у графической карты RX 6900 XT предыдущего поколения.

 Однако в играх частота намного ниже. Средняя тактовая частота эталонной графической карты AMD RX 7900 XTX составляет 2554 МГц, тогда как сильно оптимизированная и разогнанная карта Sapphire Nitro может достигать в среднем частоты 2832 МГц. ComputerBase отмечает, что частота может достигать 3155 МГц в некоторых тестовых сценах.

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 AMD рекламировала архитектуру RDNA3 как первую, способную превысить рубеж 3 ГГц. Так что это утверждение действительно подтверждается, но оно не всегда применимо к играм. Также стоит отметить, что чип Navi 31 является лишь одним из трех запланированных графических процессоров. Поскольку меньшие графические процессоры RDNA, как правило, имеют более высокую тактовую частоту, вполне вероятно, что кастомные модели на базе Navi 33 и Navi 32 превысят среднюю частоту 3 ГГц в играх.

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