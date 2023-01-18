Теперь этот параметр у RTX 4060 Ti стал даже меньше, чем у 3060 Ti

По словам известного инсайдера Kopite7kimi, компания Nvidia изменила характеристики TDP для своей будущей графической карты среднего класса RTX 4060 Ti.

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GeForce RTX 4060 Ti должна стать первой картой для настольных компьютеров с графическим процессором AD106. Сообщается, что карта получит 4352 ядра CUDA и, скорее всего, будет оснащена 8 ГБ локальной памяти стандарта GDDR6. Это также будет первая карта для настольных ПК нового поколения, в которой не используется более скоростная память GDDR6X.

Спецификации карты от Kopite7kimi за прошлый месяц предположительно были обновлены. На данный момент известно, что TDP снизился с 220 Вт до 160 Вт. Это, безусловно, значительное снижение мощности, до такой степени, что новинка будет потреблять не на 20 Вт больше, а на 40 Вт меньше энергии в сравнении с GeForce RTX 3060 Ti.

Кроме того стало известно, что NVIDIA планирует выпустить свои первые видеокарты RTX 40 для мобильных компьютеров 8 февраля. Одной из видеокарт, выпускаемых в этот день, станет графическая карта для ноутбуков RTX 4070, которая, как сообщается, использует графический процессор GN21-X6, более известный под названием AD106. Это говорит о том, что у NVIDIA уже есть готовый GPU, и ничто не должно мешать компании выпустить его и на рынок настольных компьютеров.

Учитываются слухи, у RTX 4060 Ti будет меньше ядер и половина шины памяти. Неясно, как это повлияет на производительность, но пропускная способность будет снижена до 288 ГБ/с. У RTX 3060 Ti этот показатель составлял 608 или 448 ГБ/с в зависимости от модели.

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Настольные RTX 4070 и RTX 4060 Ti ожидаются в конце первого квартала 2023 года или в начале второго квартала. Эти карты, наконец, сделают архитектуру Ada Lovelace доступной по более низким ценам для большего количества пользователей.