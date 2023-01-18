В качестве минимальных требований указына видеокарта GTX 1060 и процессор Core i7-3770

На этой неделе Square Enix обнародовала окончательные системные требования для своей предстоящей ролевой игры Forspoken с открытым миром.

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Forspoken является очередным признаком того, что системные требования ПК выходят постепенно на новые стандарты. В нескольких известных играх, выпущенных в прошлом году, GeForce GTX 1060 была второй по популярности графической картой в Steam в декабре и в новинке от Square Enix указан в качестве минимально необходимой видеокарты.

В Forspoken карта рекомендуется как минимальная для игрового процесса при разрешении 720p и 30fps. В таких играх, как Returnal, ремейке Dead Space, A Plague Tale: Requiem и Star Wars Jedi: Survivor, GTX 1060, GTX 970 или GTX 1070 также указаны в списке минимальных требований, а RTX 2070 обычно указывается в списке рекомендуемых. Еще более удивительным является то, что Forspoken рекомендует RTX 3070 или AMD RX 6700 XT для игрового процесса с разрешением 1440p и частотой 30 кадров в секунду. В свою очередь Square Enix указывает RTX 4080 или Radeon RX 6800 XT для геймплея в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду с ультра настройками.

В последнее время требования к системной памяти также выросли. Для Forspoken, как и для Dead Space, Requiem и Returnal, требуется 16 ГБ. В качестве рекомендованных Square Enix указывает уже 24 ГБ, а при ультра настройках пользователям понадобятся целых 32 ГБ.

Еще одной тенденцией, вызывающей беспокойство, является требование большого количества места для хранения, достигая трехзначных значений, и Forspoken не является исключением. Некоторые игры, такие как Dead Space и Returnal, придерживаются относительно разумных 50 ГБ или 60 ГБ, но Forspoken нужно невероятные 150 ГБ!

Многие заинтересуются Forspoken, потому что это будет первая игра для ПК, использующая Microsoft DirectStorage API. Новая функция должна сократить время загрузки до уровня, наблюдаемого в консольных играх нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series с твердотельными накопителями NVMe. Square Enix утверждает, что Forspoken может загружать новые сцены примерно за одну секунду на твердотельные накопители, которые достигают скорости 5 Гбит / с, что означает наличие дисков с интерфейсом PCIe 4.0 или PCIe 5.0.

Square Enix также подтвердила поддержку специфических для ПК функций, таких как сверхширокий экран форматом 32:9, HDR и FSR 2.0. Хотя компания не упомянула DLSS, игры, включающие FSR 2.0, как правило, получают моды, добавляющие DLSS, поскольку работа, связанная с двумя решениями для масштабирования, аналогична, недавним примером является Judgment.

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На этой неделе демоверсия для PS5 получила обновление, которое добавляет сопоставление кнопок, исправляет некоторые технические проблемы и регулирует размер текста. Выход Forspoken на PlayStation 5 и ПК запланирован на 24 января.