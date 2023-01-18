Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Square Enix обнародовала системные требования Forspoken: SSD 150 ГБ и GTX 3070 для 1440p
В качестве минимальных требований указына видеокарта GTX 1060 и процессор Core i7-3770
рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке

 На этой неделе Square Enix обнародовала окончательные системные требования для своей предстоящей ролевой игры Forspoken с открытым миром.

реклама

 Forspoken является очередным признаком того, что системные требования ПК выходят постепенно на новые стандарты. В нескольких известных играх, выпущенных в прошлом году, GeForce GTX 1060 была второй по популярности графической картой в Steam в декабре и в новинке от Square Enix указан в качестве минимально необходимой видеокарты.

 В Forspoken карта рекомендуется как минимальная для игрового процесса при разрешении 720p и 30fps. В таких играх, как Returnal, ремейке Dead Space, A Plague Tale: Requiem и Star Wars Jedi: Survivor, GTX 1060, GTX 970 или GTX 1070 также указаны в списке минимальных требований, а RTX 2070 обычно указывается в списке рекомендуемых. Еще более удивительным является то, что Forspoken рекомендует RTX 3070 или AMD RX 6700 XT для игрового процесса с разрешением 1440p и частотой 30 кадров в секунду. В свою очередь Square Enix указывает RTX 4080 или Radeon RX 6800 XT для геймплея в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду с ультра настройками.

 В последнее время требования к системной памяти также выросли. Для Forspoken, как и для Dead Space, Requiem и Returnal, требуется 16 ГБ. В качестве рекомендованных Square Enix указывает уже 24 ГБ, а при ультра настройках пользователям понадобятся целых 32 ГБ.

 Еще одной тенденцией, вызывающей беспокойство, является требование большого количества места для хранения, достигая трехзначных значений, и Forspoken не является исключением. Некоторые игры, такие как Dead Space и Returnal, придерживаются относительно разумных 50 ГБ или 60 ГБ, но Forspoken нужно невероятные 150 ГБ!

 Многие заинтересуются Forspoken, потому что это будет первая игра для ПК, использующая Microsoft DirectStorage API. Новая функция должна сократить время загрузки до уровня, наблюдаемого в консольных играх нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series с твердотельными накопителями NVMe. Square Enix утверждает, что Forspoken может загружать новые сцены примерно за одну секунду на твердотельные накопители, которые достигают скорости 5 Гбит / с, что означает наличие дисков с интерфейсом PCIe 4.0 или PCIe 5.0.

 Square Enix также подтвердила поддержку специфических для ПК функций, таких как сверхширокий экран форматом 32:9, HDR и FSR 2.0. Хотя компания не упомянула DLSS, игры, включающие FSR 2.0, как правило, получают моды, добавляющие DLSS, поскольку работа, связанная с двумя решениями для масштабирования, аналогична, недавним примером является Judgment.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

 На этой неделе демоверсия для PS5 получила обновление, которое добавляет сопоставление кнопок, исправляет некоторые технические проблемы и регулирует размер текста. Выход Forspoken на PlayStation 5 и ПК запланирован на 24 января.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#square enix #rtx 3070 #dead space #gtx 1060 #returnal #forspoken #star wars jedi: survivor
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Оптимизация не обнаружена - опубликованы системные требования Forspoken
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
124
В марте многоцелевые истребители Су-35 Flanker-E, построенные для Египта, отправятся в Иран
10
Сериал по The Last of Us привёл критиков и зрителей в восторг: рейтинг 96 из 100 обеспечен
6
Греческий инженер изобрел боевую машину с лазерной системой поражения БПЛА и продал его ВС Турции
3
Горят и будут гореть: в Кремле прокомментировали поставки западных танков Украине
3
Предварительный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 в 2023 году
1
Министр Обороны Германии подала в отставку
3
Северный поток можно восстановить за год - интересно по чьей инициативе
2
Новая идея Ирана и России - "Персидская криптовалюта"
5
В США нашли одну из причин старения и возможный способ как продлить жизнь людям с помощью эпигенома
+
Британия готовит к отправке на Украину сто единиц бронетехники
32
Тропоэластин: Найден способ полностью восстановить сердце после инфаркта
+
«Медведь» в небе: модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил новый испытательный полёт
1
Sony заблокирует контент полученный по параллельному импорту на своих телевизорах и приставках
23
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 рекордно подешевела в одном из российских магазинов
12
В Кремле прокомментировали слухи о второй волне частичной мобилизации в России
23
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
21
Видеокарты NVIDIA начали дешеветь в магазинах РФ - скидки на флагманы доходят до 15%
14
Xiaomi 13 Pro использует лишь около 80% площади сенсоров основной и телефото камер
+
Украину ожидает фрагментация электроснабжения с постоянными блэкаутами
8

Популярные статьи

Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
179
Что не так с коннектором 12vhpwr
42
Выводим NVIDIA на чистую воду: cравниваем старые и новые драйвера в поисках прироста в играх
28
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2023 год
30
Сказ о том, как поссорился Киев с Тбилиси из-за советских систем ЗРК "Бук"
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
5
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
34
Почему я в 2023 не планирую покупать видеокарту NVIDIA – Дженсен Хуанг теряет доверие геймеров
17
О казино под названием World of Tanks: Великий Белорусский Рандом и раки с микрофонами
23
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
31

Сейчас обсуждают

Александр Гадюкин
11:49
Пока на западе любят гомосятину, нам с ними не по пути! 😏
Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
Евгений Шрайнер
11:46
И про повышение пенсионного возраста тоже.....
В Кремле прокомментировали слухи о второй волне частичной мобилизации в России
Евгений Шрайнер
11:43
Ну помню ещё на амд феном 2 x4 945 ровнял. До этого не знал, что проц может достать я вместе с кулер ом). Выгибал назад иголкой, и потом ровнял ряды лезвием канцелярского ножа. С тех пор процы с ножка...
Пользователь купил сломанный Ryzen 9 5900X всего за 3 доллара и восстановил его с помощью пинцета
Кира Вернова
11:42
Да ладно ребят.. атомик хард.. Вроде даже годная игра будет. Может тут тоже.
Авторы отечественной RPG «Смута» сравнили проект с Ghost of Tsushima и поделились красивыми скриншотами
Збышек Мицкевич
11:41
Хотелось бы верить...
Авторы отечественной RPG «Смута» сравнили проект с Ghost of Tsushima и поделились красивыми скриншотами
Евгений Шрайнер
11:38
Соледар, это маленький населённый пункт тысяч в 11 населения. А так по направлению Бахмут уже сколько 6 или 7 месяцев наступление идёт. И самое крупное за это время. Не забывая, что сейчас украинцы го...
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
Shutle
11:37
Жуткий стиль написания, детсадовский, оправдания мелкого пиз..ка перед таким же. Куча мелких не состыковок.
Почему я в 2023 не планирую покупать видеокарту NVIDIA – Дженсен Хуанг теряет доверие геймеров
spambomber22
11:32
Правительство вукраины в изгнании и будет отстраивать себе хутора, но только там, где им хозяйчики отведут анклавчик под местечкА. если отведут ещё. Скорее, всё будет виртуально, переможно и в "облаке...
Польская разведка: Россия не имеет ни планов, ни желания восстанавливать украинские города
Валерман
11:31
Лучше весты. Ты всю ветку комментов читаешь или выдёргиваешь то что тебе понравилось и хочется вые6нуться, чмо е6аное.
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
4ереп
11:28
да мне насрать что ты там планируешь, ситилинковский бот
Почему я в 2023 не планирую покупать видеокарту NVIDIA – Дженсен Хуанг теряет доверие геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем