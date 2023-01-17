Новое обновление пока доступно только в канале Dev Channel и всё ещё находится в работе

Microsoft недавно выпустила Windows 11 Insider Preview Build 25276 для Dev Channel. Эта сборка содержит изменения в диспетчере задач, доступность предварительных версий приложений Apple в Microsoft Store и ряд других изменений.

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Диспетчер задач уже позволяет создавать дампы памяти для процессов пользовательского режима, в то время как эта опция недоступна для процессов режима ядра.

В выпущенной предварительной сборке Insider Preview Build 25276 теперь можно создать динамический дамп памяти ядра для процессов режима ядра, таких как System, просто щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий требуемый дамп. Это позволяет разработчикам записывать дамп памяти ядра, пока ОС продолжает работать. Такие дампы записываются в директорию %LocalAppData%\Microsoft\Windows\TaskManager\LiveKernelDumps.

Как правило, дампы ядра создаются во время так называемой «проверки ошибок» или «стоп-ошибки». Проверка на наличие ошибок происходит всякий раз, когда происходит сбой операционной системы из-за неисправного оборудования или программного обеспечения. Проверка ошибок создает дампы в каталоге Windows по умолчанию. Дампы проверки ошибок также можно запускать вручную с помощью таких инструментов, как собственный инструмент Microsoft Sysinternals NotMyFault.

Новый диспетчер задач также предлагает несколько параметров конфигурации для дампов, включая возможность выбора, включать лили нет страницы гипервизора и пользовательские страницы.

Помимо улучшений диспетчера задач, Microsoft также предоставила первые предварительные версии Apple Music и Apple TV в Microsoft Store в след за интеграцией iCloud в приложение Photos, о котором было объявлено в октябре прошлого года.

Apple Music и Apple TV в настоящее время находятся в предварительной версии и имеют некоторые незначительные ошибки, но в остальном приложения работают нормально и обладают собственным внешним видом Windows 11, поскольку они созданы с использованием Windows App SDK, являющегося преемником UWP.

Для установки нового Apple Music Preview требуется сначала удалить iTunes, если он установлен в системе. После чего необходимо авторизовать свой компьютер, и он готов к потоковой передаче своей библиотеки. Apple TV поддерживает 4K HDR с Dolby Atmos в Windows, а также имеет режим плавающего мини-плеера.

Хорошей новостью является то, что пользователь может сразу опробовать приложения Apple в общедоступных сборках без необходимости регистрироваться в каком-либо канале предварительной версии. Загвоздка, однако, в том, что на данный момент эти приложения доступны только в США, хотя, похоже, они заработают с глобальными учетными записями Apple.

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Другие изменения в этой сборке включают новый способ устранения неполадок с сетью в приложении «Помощь», панель квот консолидированного хранилища в настройках учетной записи и другие незначительные изменения в дизайне и безопасности. Как всегда в случае Insider Previews, работа над ним все еще продолжается.