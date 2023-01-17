Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Samsung представила новый 200-мегапиксельный датчик изображения
На сегодняшний день неизвестно будет ли новинка использоваться в грядущих смартфонах серии Galaxy s23
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

 Компания Samsung представила новый датчик изображения разрешением 200 мегапикселей с улучшенной пиксельной технологией, который может появиться в грядущих смартфонах серии Galaxy S23. Напомню, что представлена новая линейка флагманских смартфонов должна быть на предстоящем мероприятии Unpacked 1 февраля. Новый датчик ISOCELL HP2 имеет 200 миллионов пикселей размером 0,6 микрометра в формате 1/1,3 дюйма.

реклама

 Компания также внедрила свою новейшую технологию Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), которая добавляет второй затвор передачи напряжения в каждый пиксель, чтобы увеличить его полную емкость более чем на 33%. Это может уменьшить передержку и улучшить значительно улучшить цветопередачу в условиях яркого освещения, например при съемке напротив Солнца.

 Передовая технология биннинга пикселей Samsung в условиях низкой освещенности может «преобразовываться» в 1,2 мкм датчик изображения разрешением 50 МП или 2,4 мкм датчик разрешением 12,5 МП, связывая от четырех до 16 соседних пикселей в один для создания более крупных пикселей, которые могут получать больше света. Это особенно полезно в условиях низкой освещенности, и может значительно снизить, так называемый, шум изображения. Объединение пикселей также работает в режиме съемки видео сводя к минимуму обрезку и позволяет охватить большую сцену.

 Режимы работы в 50 Мп и 12,5 Мп имеет обработку HDR с помощью разных решений. Функция Samsung DSG применяет два отдельных значения преобразования к аналоговому сигналу, полученному на уровне пикселей для режима 50M МП, в то время как технология Smart-ISO Pro в режиме 12,5 МП объединяет различные уровни показаний ISO из одной экспозиции.

 Samsung не сидит на месте и активно развивает свои датчики для мобильных устройств. Компания анонсировала ISOCELL HP1 первого поколения в сентябре 2021 года, но уже в июне следующего 2022 года представила датчик ISOCELL HP3, представив теперь новый ISOCELL HP2. Интересно, что нумерация датчиков абсолютно нелогична.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

 Samsung заявила, что датчик ISOCELL HP2 уже запущен в массовое производство, но не сообщила, какие устройства или производители первыми выпустят свои продукты на его основе. Грядущая серия Galaxy S23 кажется довольно подходящей для дебюта новинки, но придется подождать официального анонса, чтобы увидеть, получат ли флагманы 2023 года ISOSELL HP2.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #samsung #galaxy s23
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Samsung представила 200-Мп сенсор камеры, который, вероятно, появится в Galaxy S23 Ultra
Oppo готовит глобальную версию смартфона Find N2 Flip
К 2027 года половина производства iPhone может переместиться на территорию Индии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
130
В марте многоцелевые истребители Су-35 Flanker-E, построенные для Египта, отправятся в Иран
6
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
14
Греческий инженер изобрел боевую машину с лазерной системой поражения БПЛА и продал его ВС Турции
3
Сериал по The Last of Us привёл критиков и зрителей в восторг: рейтинг 96 из 100 обеспечен
6
Горят и будут гореть: в Кремле прокомментировали поставки западных танков Украине
3
Предварительный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 в 2023 году
1
Британия готовит к отправке на Украину сто единиц бронетехники
46
«Медведь» в небе: модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил новый испытательный полёт
1
Новая идея Ирана и России - "Персидская криптовалюта"
5
В США нашли одну из причин старения и возможный способ как продлить жизнь людям с помощью эпигенома
+
Украинская власть мечтает сформировать танковую бригаду, состоящую из танков Leopard-2
33
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 рекордно подешевела в одном из российских магазинов
11
Министр Обороны Германии подала в отставку
3
Украину ожидает фрагментация электроснабжения с постоянными блэкаутами
8
Xiaomi 13 Pro использует лишь около 80% площади сенсоров основной и телефото камер
+
Минобороны Великобритании опровергли поставку Украине ударных вертолётов Apache AH64
5
GeForce RTX 4070 Ti не заинтересовала геймеров из РФ – растут продажи брендовых GeForce RTX 4080
11
«Аватар: Путь воды» собрал уже $1,89 млрд и вышел на пятое место в истории
2
В штате Вайоминг хотят прекратить продажу новых электромобилей к 2035 году
2

Популярные статьи

Как российский Су-57 испугал украинских лётчиков, и почему украинские истребители редко взлетают
9
БМП Bradley нескоро будут готовы к сражениям
20
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
170
Что не так с коннектором 12vhpwr
40
Лучшие и худшие видеокарты 2022 года - смотрим, что подвезли нам NVIDIA, AMD и Intel
11
Выводим NVIDIA на чистую воду: cравниваем старые и новые драйвера в поисках прироста в играх
25
Сказ о том, как поссорился Киев с Тбилиси из-за советских систем ЗРК "Бук"
8
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
29
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
3
"Всевидящее око": очень хороший детектив
4

Сейчас обсуждают

Prortx
23:19
Прогноз погоды от пшеков.Часть хохляндии уже польская.
В России разработали БПЛА - "ликвидатор дронов", выводящий из строя технику ЭМИ-оружием
Собакевич
23:19
"В связи с этим Россия, дабы отвадить желающих позариться на чужое добро" Автор гнида, а сайт стал рассадником гнид. Это насколько же надо быть циничным ублюдком, чтобы во время, когда Россия занимает...
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полёт над акваторией Северного Ледовитого океана
Тарас Кучеренко
23:16
Я храню съемки, которые делаю два-три раза месяц. Объем в среднем 500 гигов с каждой съемки. Вопрос, почему вы такие узколобые всё судите по себе? Вы не пуп земли - у разных людей разные потребности.
Почему время жёстких дисков ушло, и какой SSD стоит взять экономному пользователю в 2023 году
glaceauhareng
23:16
Во-во. Старый ноут на Санди Бридж до сих пор живее всех живых. Раньше сделано.
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
Кайфарик
23:15
Ядрило мразь.
Главный глашатай президента Украины Алексей Арестович уволился со своего поста
Вадим Химический
23:13
Это называется терроризм... И в бой не надо идти ,.... нада свалить из чужой страны и заниматься своими делами .
Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
Bryant333
23:11
Последний абзац - очевидный ответ.
Население Китая впервые уменьшилось за 60 лет
REY_B_
23:10
У нацисткой Германии был суперлинкор Тирпиц. Который не участвовал ни в одном морском сражении. Японский Ямато был в полтора раза крупнее. На одно сражение его хватило, после чего потребовался длител...
Представлен B-21 Raider - новейший стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США
Кайфарик
23:09
Рот закрой шлюха. . Вы рб, рабы России
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
Вадим Черкасов
23:09
Эх, эти комментарии из 10х годов... Знали б вы парни тогда, что сейчас бедная школота на зионах 32х поточных собирать компы будет, наверное б обосрались от зависти)) Вчера в чулане нашел этого зверя,...
Разгоняем Intel Core 2 Quad Q6600
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем