На сегодняшний день неизвестно будет ли новинка использоваться в грядущих смартфонах серии Galaxy s23

Компания Samsung представила новый датчик изображения разрешением 200 мегапикселей с улучшенной пиксельной технологией, который может появиться в грядущих смартфонах серии Galaxy S23. Напомню, что представлена новая линейка флагманских смартфонов должна быть на предстоящем мероприятии Unpacked 1 февраля. Новый датчик ISOCELL HP2 имеет 200 миллионов пикселей размером 0,6 микрометра в формате 1/1,3 дюйма.

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Компания также внедрила свою новейшую технологию Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), которая добавляет второй затвор передачи напряжения в каждый пиксель, чтобы увеличить его полную емкость более чем на 33%. Это может уменьшить передержку и улучшить значительно улучшить цветопередачу в условиях яркого освещения, например при съемке напротив Солнца.

Передовая технология биннинга пикселей Samsung в условиях низкой освещенности может «преобразовываться» в 1,2 мкм датчик изображения разрешением 50 МП или 2,4 мкм датчик разрешением 12,5 МП, связывая от четырех до 16 соседних пикселей в один для создания более крупных пикселей, которые могут получать больше света. Это особенно полезно в условиях низкой освещенности, и может значительно снизить, так называемый, шум изображения. Объединение пикселей также работает в режиме съемки видео сводя к минимуму обрезку и позволяет охватить большую сцену.

Режимы работы в 50 Мп и 12,5 Мп имеет обработку HDR с помощью разных решений. Функция Samsung DSG применяет два отдельных значения преобразования к аналоговому сигналу, полученному на уровне пикселей для режима 50M МП, в то время как технология Smart-ISO Pro в режиме 12,5 МП объединяет различные уровни показаний ISO из одной экспозиции.

Samsung не сидит на месте и активно развивает свои датчики для мобильных устройств. Компания анонсировала ISOCELL HP1 первого поколения в сентябре 2021 года, но уже в июне следующего 2022 года представила датчик ISOCELL HP3, представив теперь новый ISOCELL HP2. Интересно, что нумерация датчиков абсолютно нелогична.

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Samsung заявила, что датчик ISOCELL HP2 уже запущен в массовое производство, но не сообщила, какие устройства или производители первыми выпустят свои продукты на его основе. Грядущая серия Galaxy S23 кажется довольно подходящей для дебюта новинки, но придется подождать официального анонса, чтобы увидеть, получат ли флагманы 2023 года ISOSELL HP2.