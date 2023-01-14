Новая функция Eye Contact изменяет направление глаз для создания впечатления, будто пользователь смотрит в камеру

С обновлением своего программного обеспечения для видеоконференций Nvidia стала последней компанией, решившей проблему зрительного контакта во время видеозвонков. Эта и другие второстепенные функции, включенные в обновление, могут помочь пользователям создавать более привлекательные презентации.

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На этой неделе Nvidia выпустила Nvidia Broadcast 1.4 с несколькими новыми бета-функциями для улучшения внешнего вида видео, и одна из них пытается решить старую проблему с видеоконференциями. Новая функция компании Eye Contact оценивает и изменяет направление взгляда глаз, чтобы создать впечатление, будто пользователь смотрит в камеру. Эффект должен позволить зрителям поддерживать зрительный контакт с говорящим в видео.

Nvidia является не первой компанией, пытающейся имитировать зрительный контакт во время видеозвонков или видеоконференций. Apple добавила коррекцию внимания FaceTime в iOS 13 в 2019 году, чтобы противодействовать эффекту, возникающему, когда пользователи смотрят на экран, а не в камеру во время вызовов. Microsoft добавила аналогичную функциональность в Surface Pro X в 2020 году, которая работает в нескольких приложениях для видеовызовов, таких как Microsoft Teams и Skype.

Стоит сказать, однако, что в то время как Apple разработала коррекцию зрительного контакта для двусторонних разговоров, реализация Nvidia является односторонней.

Зрительный контакт все еще находится в бета стадии, поскольку Nvidia не тестировала его для всех комбинаций цветов глаз и условий освещения. Компания хочет, чтобы пользователи присылали видеоклипы в качестве обратной связи, что поможет системе на основе искусственного интеллекта.

Другим новым дополнением к Nvidia Broadcast является эффект виньетки для улучшения виртуального фона за счет имитации глубины резкости боке. Nvidia также теперь использует информацию, чтобы улучшить работу ИИ с другими эффектами виртуального фона, такими как размытие, замена и удаление. Дополнение должно сделать визуальные недостатки виртуальных фонов менее заметными. Опять же, видеоотзывы пользователей могут помочь в дальнейшей разработке и оптимизации.

Кроме того, теперь пользователи могут зеркально отображать камеру и делать скриншоты своих веб-камер. Значки этих функций расположены под панелью предварительного просмотра камеры.

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Также Nvidia добавила в Maxine новые функции, а разработчики SDK могут использовать их для интеграции функций Nvidia Broadcast в другие приложения в виде микросервисов.