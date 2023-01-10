Как видно из названия модель имеет диагональ 32 дюйма и может подключаться не только к ПК, но и к игровым консолям

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MSI, являющаяся ведущим мировым производителем игрового оборудования расширяет свою продуктовую линейку новым монитором для геймеров. Компания представила очередную модель мониторов серии MSI QD — MAG321QR-QD. Оснащенный IPS-панелью с разрешением 1440p, он обеспечивает отличный угол обзора и высокую четкость и качество изображения благодаря технологии квантовых точек. Цветопередача MAG321QR-QD имеет отличные показатели. Цветовой объем достигает 97% Adobe RGB и 98% DCI-P3, а самые яркие цвета представлены в цветовом режиме Premium по умолчанию. MSI также подготовила встроенные режимы ограничения цвета для тех геймеров, которые предпочитают точную цветопередачу.

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Консольный режим MSI также был обновлен на этом мониторе. MAG321QR-QD может поддерживать режим консоли MSI с новым обновлением поддержки функции VRR. Это позволило пользователям в полной мере насладиться играми на консолях следующего поколения, не жертвуя качеством изображения и не страдая от разрывов экрана.

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Также MSI также выпустила еще один 32-дюймовый монитор G321Q с разрешением 1440p с последней обновленной функцией консольного режима. Монитор также оснащен IPS панелью с высокой частотой обновления до 170 Гц, обеспечивающей потрясающее качество изображения.